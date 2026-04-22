Σαφής αλλά (και) προσεκτικός ο Δούκας

Με σαφή μηνύματα (υπέρ της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων) αλλά προσεκτικές διατυπώσεις (αποφεύγοντας ονομαστικές αναφορές σε κόμματα και πρόσωπα) τοποθετήθηκε ο Χάρης Δούκας (γιατί οι καιροί είναι πονηροί και οι συνθήκες περίεργες και ο νοών νοείτω) στην πολυσυζητημένη εκδήλωση – παρουσίασης του βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη «Η πολιτική Αλλιώς», όπου μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας.

«Θα ήθελα να ξεχωρίσω ένα βασικό στοιχείο της διαδρομής του Γιάννη Μπουτάρη: Πορεύτηκε στον δημόσιο βίο του όχι με περιχαρακώσεις και αποκλεισμούς, αλλά ενώνοντας δυνάμεις. Έτσι κατάφερε να ενώσει γύρω του δυνάμεις από το φιλελεύθερο κέντρο μέχρι την ριζοσπαστική αριστερά και κατάφερε να αλλάξει όχι μόνο την εικόνα της πόλης, αλλά τον τρόπο που η ίδια η πόλη σκέφτεται τον εαυτό της. Έχουμε πολλά να μάθουμε από τον κυρ Γιάννη, κρίσιμα για τους δρόμους που θα χαράξουμε αυτήν την κομβική στιγμή για την χώρα, αλλά και τον κόσμο», ανέφερε στην παρέμβασή του ο δήμαρχος Αθηναίων.

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι η σοσιαλδημοκρατία είναι σε κρίση, εντοπίζοντας το πρόβλημα στην αδυναμία των κομμάτων της «να προσφέρουν ένα σαφές και τολμηρό πολιτικό όραμα». Όπως είπε, «παρουσιάζουν κυβερνητικά προγράμματα και προτάσεις, τεχνοκρατικά συνεκτικές αλλά χωρίς τολμηρό πολιτικό αφήγημα. Έτσι, αντί να απευθύνονται στους ψηφοφόρους με μια σαφή πρόταση αλλαγής, καταλήγουν να διαχειρίζονται ισορροπίες». Για να προσθέσει υποστηρίζοντας ότι «η επιβίωση της κεντροαριστεράς απαιτεί έναν διαφορετικό, ριζοσπαστικό δρόμο. Απαιτεί πολιτικό θάρρος, ρήξεις, καινοτομία, ρίσκα που θα αμφισβητήσουν τις καθιερωμένες ισορροπίες».

Ούτε προτροπές σε διάλογο (του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα δίπλα του) ούτε προεκλογικές συγκλίσεις ούτε τίποτα. Μέσω μιας γενικής αναφοράς στη θέση που έτσι κι αλλιώς υποστηρίζει ο Χάρης Δούκας (για την ενότητα και το ριζοσπαστισμό), νομίζω απέφυγε κακοτοπιές και γκρίνιες, τώρα που άλλωστε πάνε να φτιάξουν τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ...