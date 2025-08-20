«Σαγηνεύτηκε» από το TikTok: Ο Λευκός Οίκος από εκεί που θα το απαγόρευε έκανε συνδρομή

O Λευκός Οίκος υπό τον Ντόναλντ Τραμπ υπέκυψε στα θέλγητρα του Tik Tok . Με απόφαση του αμερικανού προέδρου δημιουργήθηκε επίσημος λογαριασμός στο επιδραστικό κοινωνικό δίκτυο.

Η απόφαση ήταν μονόδρομος, καθώς η πολιτική επικοινωνία ειδικά στο νεαρό κοινό απαιτεί νέους τρόπους προσέγγισης. Στόχος του Λευκού Οίκου είναι να διεισδύσει στο κοινό των νέων, μιας και το TikTok αριθμεί περισσότερους από 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ.

«Είμαι η φωνή σας»

Ο νέος λογαριασμός @whitehouse ενεργοποιήθηκε την Τρίτη, το βράδυ με την πρώτη του ανάρτηση να είναι ένα βίντεο στο οποίο ο Τραμπ δηλώνει: «είμαι η φωνή σας».

«Αμερική ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ! Τι γίνεται TikTok;», έγραφε η λεζάντα.

Ώρες μετά την ανάρτηση του βίντεο αυτού ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου είχε δεκάδες χιλιάδες ακολούθους ακόλουθους.

«Η κυβέρνηση Τραμπ είναι δεσμευμένη να ενημερώνει για τις ιστορικές επιτυχίες που προσφέρει ο πρόεδρος Τραμπ στον Αμερικανικό λαό μέσα από (…) όσες περισσότερες πλατφόρμες είναι δυνατό», επεσήμανε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Τα μηνύματα του προέδρου Τραμπ κυριάρχησαν στο TikTok στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και είμαστε ενθουσιασμένοι που χτίζουμε πάνω σε αυτές τις επιτυχίες και που επικοινωνούμε με έναν τρόπο τον οποίο δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ άλλοτε μια κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Στροφή στην πολιτική κατά της Κίνας

Η επίσημη είσοδος του Λευκού Οίκου στο TikTok σηματοδοτεί μια ακόμα στροφή 180 μοιρών στην πολιτική των ΗΠΑ απέναντι σε προϊόντα από την Κίνα. Δεν είναι μόνο ο πόλεμος των δασμών του Τραμπ. Οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφάλειας το 2023 και 2024 είχαν εισηγηθεί την λήψη δραστικών μέτρων κατά της δημοφιλούς εφαρμογής εκτιμώντας ότι υπήρχαν σοβαροί κίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Πρακτικά NSA και FBI θεωρούν ότι η συλλογή δεδομένων από το TikTok για την συμπεριφορά των χρηστών, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν τους συνδρομητές σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις (μόδα, διαγωνισμοί, προκλήσεις κλπ) ενδεχομένως να κρύβουν ένα περίπλοκο μηχανισμό κατασκοπείας και επηρεασμού των μαζών.

Μάλιστα, επί προεδρίας Μπάιντεν υπήρξε σκέψη για καθολική απαγόρευση χρήσης του TikTok από επίσημους φορείς και εργαζόμενους σε αυτούς τους κρατικούς οργανισμούς. Η εισήγηση αυτή είχε φτάσει μέχρι την Ευρώπη και την Ελλάδα, όπου και στην χώρα μας υπήρξε -πρόσκαιρα- προφορική σύσταση για μείωση της χρήσης του TikTok.

Οι καιροί άλλαξαν όμως και ο Τραμπ θεωρεί ότι η δημοφιλής εφαρμογή τον βοήθησε να κερδίσει την υποστήριξη των νεαρών ψηφοφόρων στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο λογαριασμός στο TikTok τον οποίο χρησιμοποίησε στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας πέρυσι ο Ρεπουμπλικάνος, ο @realdonaldtrump, έχει περισσότερους από 15 εκατομμύρια ακόλουθους. Ο Αμερικανός πρόεδρος βασίζεται επίσης πολύ στον λογαριασμό του στο Truth Social για να περάσει τα μηνύματά του, ενώ ενίοτε κάνει αναρτήσεις και στον λογαριασμό του στο Χ.

Πασχίζουν για συμφωνία εξαγοράς

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί εδώ και μήνες να καταλήξει σε συμφωνία ώστε Αμερικανοί επενδυτές να αγοράσουν το TikTok από την κινεζική μητρική του εταιρεία ByteDance.

Νόμος που επικυρώθηκε από το Κογκρέσο το 2024 υποχρέωνε το TikTok να σταματήσει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ στις 19 Ιανουαρίου 2025 εκτός κι αν η ByteDance πουλήσει την εταιρεία.

Όμως ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παρατείνει αυτή τη διορία, έχοντας παραδεχθεί ότι έχει «μια μικρή αδυναμία στο TikTok». Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την πώληση του TikTok είναι η 17η Σεπτεμβρίου.