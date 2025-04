Παζάρια Τραμπ σε Κίνα: Πουλήστε μας το TikTok για να μειώσουμε τους δασμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι είναι διατεθειμένος να μειώσει τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα, με αντάλλαγμα το Πεκίνο να επιτρέψει την πώληση της δημοφιλούς πλατφόρμας Tik Tok από την κινεζική ιδιοκτήτρια εταιρεία ByteDance Ltd, για να αποφύγει την απαγόρευση στις ΗΠΑ. Προειδοποίησε πάντως ότι «δεν έχει γνώση» αν οι κινεζικές αρχές θα ακολουθήσουν αυτήν την προσέγγιση.



«Έχουμε μια κατάσταση με το TikTok όπου η Κίνα πιθανώς θα πει ότι θα εγκρίνει μια συμφωνία, αλλά θα κάνουμε κάτι για τους δασμούς», δήλωσε ο Τραμπ στο Air Force One, σύμφωνα με τους Financial Times. «Οι δασμοί μας δίνουν μεγάλη δύναμη να διαπραγματευτούμε».



Τα σχόλια έγιναν μία ημέρα μετά την επιβολή «αμοιβαίων» δασμών από τον Τραμπ σε δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένης μιας εισφοράς 34% στις εισαγωγές από την Κίνα, η οποία προστέθηκε τον δασμό 20% που επέβαλε νωρίτερα φέτος. Ο Τραμπ εξέτασε την πρόταση από μια κοινοπραξία Αμερικανών επενδυτών, η οποία φέρεται να είναι ο κορυφαίος υποψήφιος αγοραστής.

Ο αντιπρόεδρος JD Vance ηγείται της προσπάθειας της διοίκησης για να βρει αγοραστή πριν από την προθεσμία του Σαββάτου, 5 Απριλίου.



Σύμφωνα με την πρόταση που εξετάστηκε από τον Τραμπ, νέοι εξωτερικοί επενδυτές θα κατέχουν το 50% των δραστηριοτήτων του TikTok στις ΗΠΑ σε μια μονάδα που θα αποσπαστεί από την ByteDance. Οι υφιστάμενοι επενδυτές θα κατέχουν περίπου το 30% της επιχείρησης, πρόσθεσαν. Το ποσοστό της ByteDance στη νέα επιχείρηση με έδρα τις ΗΠΑ θα μειωθεί λίγο κάτω από το 20%.



Δεν είναι σαφές αν η Κίνα ή η ByteDance έχουν συμμετάσχει στις συζητήσεις για την πώληση.



Ο Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες έχει εκφράσει αισιοδοξία ότι θα μπορέσει να βρει αγοραστές για την εφαρμογή, η οποία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών επιφανών παικτών από τη Silicon Valley και τον επιχειρηματικό κόσμο, όπως η Amazon.com Inc. και η AppLovin.

«Η Κίνα και η Αμερική είναι τόσο μεγάλες δυνάμεις και είναι αλληλεξαρτώμενες», δήλωσε ο Γκάο Τζιάν, ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής με το Κέντρο Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Τσινγκχουά της Σαγκάης. «Θα υπάρξει στιγμή για να καθίσουν οι δύο πλευρές για διαπραγματεύσεις.», πρόσθεσε.

Ποιος θα ελέγχει τον αλγόριθμο;

Ωστόσο, το μεγάλο ζήτημα παραμένει σχετικά με το ποιος θα έχει τον έλεγχο του αλγορίθμου του TikTok. Μια πιθανή λύση που εξετάζεται είναι η ByteDance να συνεχίσει να αναπτύσσει και να διαχειρίζεται τον αλγόριθμο, αλλά η νέα αμερικανική εταιρεία να έχει πρόσβαση μέσω συμφωνίας αδειοδότησης.

Όμως, αμερικανοί πολιτικοί που τάσσονται κατά της Κίνας, καθώς και νομικοί αναλυτές, υποστηρίζουν ότι ο αλγόριθμος πρέπει να τεθεί πλήρως υπό αμερικανικό έλεγχο, προκειμένου να τηρηθούν οι απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Μέλη της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Μάικ Ουόλτζ, είχαν εκφράσει τις έντονες αντιρρήσεις τους στο να διατηρήσει η Κίνα οποιονδήποτε έλεγχο της εφαρμογής.