TikTok: Επενδύει 12 δισ. ευρώ για την ασφάλεια των δεδομένων των Ευρωπαίων χρηστών

Επένδυση ύψους 12 δισ. ευρώ μέσα σε δέκα χρόνια, υπό την επωνυμία Project Clover, για την προστασία των δεδομένων των Ευρωπαίων χρηστών προωθεί η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Tik Tok.

Όπως ανέφερε ο Ενρίκο Μπελίνι, επικεφαλής Κυβερνητικών Σχέσεων και Δημόσιας Πολιτικής στη Νότια Ευρώπη, η συγκεκριμένη επένδυση «θέτει πρωτοποριακά μέτρα ασφαλείας για τα δεδομένα των Ευρωπαίων χρηστών μας, περιλαμβάνοντας ανεξάρτητη εποπτεία από την ευρωπαϊκή εταιρεία κυβερνοασφάλειας NCC Group, σε συνέντευξη στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο πλαίσιο του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

«Με την προστασία των δεδομένων στο επίκεντρο, αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει να θέσει ένα νέο πρότυπο για την ασφάλεια των δεδομένων στις διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ, επιτρέπει ασφαλή παγκόσμια ροή δεδομένων και συνεχιζόμενη καινοτομία. Το TikTok είναι μία πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για να εμπνέει τη δημιουργικότητα και να φέρνει χαρά (η αποστολή μας), γι’ αυτό και σχεδιάστηκε με το περιεχόμενο να έχει τον πρώτο λόγο και όχι οι χρήστες ή οι σχέσεις τους. Η ασφάλεια των χρηστών μας και των δεδομένων τους αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας», επεσήμανε.

Ερώτηση: Το TikTok ξεκίνησε ως μία εφαρμογή για παιδιά. Πλέον έχει μετατραπεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό για ένα ενήλικο κοινό. Σκοπεύετε να το αλλάξετε αυτό ή θα το αφήσετε να εξελιχθεί;

Απάντηση: Οι έφηβοι ήταν πάντα από τους πρώτους που υιοθετούσαν τις νέες τεχνολογίες, και το TikTok δεν διέφερε από όλες τις τεχνολογικές λύσεις που προηγήθηκαν της εποχής μας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το TikTok προσφέρει σε όλους – από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα και γενιές – την ευκαιρία να προβληθούν και να μοιραστούν αυτά που τους εμπνέουν – ακόμα και να τα μετατρέψουν σε επαγγέλματα – ενώ χτίζουν μία κοινότητα μέσα στην εφαρμογή.

Το TikTok είναι μία αναπτυσσόμενη/ανθούσα κοινότητα με πάνω από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως, 150 εκατομμύρια χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 175 εκατομμύρια στην Ευρώπη ως ήπειρο.

Το TikTok έχει 4,3 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες στην Ελλάδα (Μάρτιος – Δεκέμβριος 2024 σύμφωνα με τη μεθοδολογία DSA), δημιουργώντας τόσο μακρο – όσο και μικρο – κοινότητες γύρω από ενδιαφέροντα όπως τα ταξίδια, το φαγητό, τα αθλήματα, την οικονομική εκπαίδευση και άλλα. Αυτές οι κοινότητες χτίζονται από καθημερινούς ανθρώπους από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα και γενιές.

Για παράδειγμα, οι αναγνώστες χρησιμοποιούν το hashtag #BookTok για να μοιράζονται προτάσεις για βιβλία, καθώς άλλοι χτίζουν κοινότητες που εστιάζουν στα ταξίδια το φαγητό, τα σπορ και την εκπαίδευση. Ανάμεσα στην ελληνική κοινότητα του TikTok, κάποιοι χρήστες χτίζουν τις δικές τους fanbase και αποκτούν αναγνώριση μέσα από την πλατφόρμα.

Το TikTok είναι μία πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για να εμπνέει τη δημιουργικότητα και να φέρνει χαρά (η αποστολή μας), γι' αυτό και σχεδιάστηκε με το περιεχόμενο να έχει τον πρώτο λόγο και όχι οι χρήστες ή οι σχέσεις τους.

Ένα κοινό λάθος είναι ότι το TikTok είναι μόνο για νεότερους χρήστες. Αν και είναι αλήθεια ότι νέες πλατφόρμες συχνά προσελκύουν πρώτα νεότερους χρήστες λόγω της ειλικρίνειάς τους στην καινοτομία και του διαθέσιμου ελεύθερου χρόνου, τα δεδομένα δείχνουν το αντίθετο: παγκοσμίως, το 67% των χρηστών του TikTok είναι άνω των 25 ετών.

Το TikTok φιλοξενεί τη Generation Z, τους Millennials, τους Boomers και πέρα από αυτούς. Ωστόσο, η κατηγοριοποίηση του κοινού με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στην πλατφόρμα μας. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι η νοοτροπία – οι χρήστες έρχονται στο TikTok για να ψυχαγωγηθούν, να αλληλεπιδράσουν με κοινότητες και να "βουτήξουν" σε κοινές εμπειρίες.

Οι χρήστες ξεκινούν το ταξίδι τους στο TikTok από το For You, την αρχική σελίδα της πλατφόρμας, η οποία προσφέρει μία ευρεία γκάμα από σύντομα βίντεο διάρκειας από 30 δευτερόλεπτα έως 10 λεπτά. Αυτό που πραγματικά κάνει το TikTok ξεχωριστό είναι η εξατομίκευση – το σύστημα προτάσεων (αλγόριθμος) εξασφαλίζει ότι κάθε χρήστης απολαμβάνει το "For You" προσαρμοσμένο στα διαφορετικά του ενδιαφέροντα.

Αν και οι εξατομικευμένες προτάσεις είναι μέρος αυτού που ενισχύει τη σύνδεση και την ανακάλυψη στο TikTok, θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι δίνουμε στους ανθρώπους τον έλεγχο της εμπειρίας τους στο TikTok, με εργαλεία ασφαλείας.

Ερώτηση: Πώς μπορούν να προστατευθούν τα δεδομένα του μέσου χρήστη κοινωνικών δικτύων; Τι πρέπει να έχει κάθε χρήστης κατά νου προς αυτήν την κατεύθυνση;

Απάντηση: Η ασφάλεια των χρηστών μας και των δεδομένων τους αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το TikTok δεσμεύεται να διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων των Ευρωπαίων χρηστών μέσω αυστηρών ελέγχων και πρωτοκόλλων.

Για παράδειγμα, η πρόσβαση των εργαζομένων στα δεδομένα υπόκειται σε αυστηρά πολυεπίπεδα πρωτόκολλα έγκρισης και ταυτοποίησης, τα οποία εγκρίνονται κατά περίπτωση και μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Το TikTok επενδύει πάνω από 12 δισ. ευρώ στο Project Clover για την ενίσχυση της προστασίας δεδομένων των Ευρωπαίων χρηστών.

Παρά τα ήδη αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, το έργο εισάγει επιπλέον μέτρα όπως η αποθήκευση ευαίσθητων δεδομένων εντός ευρωπαϊκής ζώνης και η χρήση προηγμένων τεχνολογιών ενίσχυσης της ιδιωτικότητας (PET), όπως η ψευδωνυμοποίηση και η διαφορική ιδιωτικότητα.

Υπό την ανεξάρτητη εποπτεία της NCC Group (ειδικός στην κυβερνοασφάλεια), το TikTok διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα δεδομένα ρυθμίζεται από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία υπερβαίνουν τα τρέχοντα πρότυπα της βιομηχανίας.

Το TikTok εφαρμόζει το Project Clover από το 2023, μία επένδυση ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ για 10 χρόνια, που θέτει πρωτοποριακά μέτρα ασφαλείας για τα δεδομένα των Ευρωπαίων χρηστών μας, περιλαμβάνοντας ανεξάρτητη εποπτεία από την ευρωπαϊκή εταιρεία κυβερνοασφάλειας NCC Group.

Η δυνατότητα να μοιραστούμε την εξέλιξη του TikTok στο Οικονομικό Φόρουμ της Δελφών είναι σημαντική για το TikTok και αναδεικνύει την αξία που δίνουμε στην ανοιχτή και διαφανή επικοινωνία σχετικά με τη δουλειά μας στα θέματα ασφαλείας και πρότυπα προστασίας.

Ερώτηση: Το TikTok αντιμετωπίζει πρόστιμο 500 εκατομμυρίων ευρώ, για φερόμενη παράνομη αποστολή δεδομένων Ευρωπαίων χρηστών στην Κίνα. Πόσο ασφαλείς μπορεί να αισθάνονται οι χρήστες του TikTok για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων;

Απάντηση: Πρόκειται για εικασίες που αναφέρθηκαν από κάποια μέσα ενημέρωσης. Τα δεδομένα των Ευρωπαίων χρηστών αποθηκεύονται από προεπιλογή στην ευρωπαϊκή μας ζώνη, η οποία είναι βασισμένη στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Αυτό αποτελεί μέρος του Project Clover, το οποίο το TikTok υλοποιεί από το τέλος του 2023, μία επένδυση 12 δισεκατομμυρίων ευρώ για 10 χρόνια, η οποία θέτει πρωτοποριακά μέτρα ασφαλείας για τα δεδομένα των Ευρωπαίων χρηστών μας, περιλαμβάνοντας ανεξάρτητη εποπτεία από την ευρωπαϊκή εταιρεία κυβερνοασφάλειας NCC Group.

Ακόμα και πριν από την εισαγωγή του Project Clover, η πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών ήταν ήδη αυστηρά ελεγχόμενη, με τους υπαλλήλους του TikTok να έχουν πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που χρειάζονταν για να εκτελέσουν τη δουλειά τους και μάλιστα υπό αυστηρές συνθήκες για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ερώτηση: Ο ρυθμιστικός φορέας του Ηνωμένου Βασιλείου άνοιξε έρευνες για το TikTok, το Reddit και το Imgur σχετικά με τα δεδομένα ανηλίκων. Πώς σχολιάζετε;

Απάντηση: Είμαστε βαθιά δεσμευμένοι να διασφαλίσουμε μία θετική εμπειρία για τους νέους στο TikTok, ακριβώς όπως και η ICO. Τα συστήματα προτάσεών μας έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν υπό αυστηρά και ολοκληρωμένα μέτρα που προστατεύουν την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των εφήβων, περιλαμβάνοντας πρωτοποριακές πολιτικές ασφαλείας και ισχυρούς περιορισμούς στο περιεχόμενο που επιτρέπεται στις ροές των εφήβων.