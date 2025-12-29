Σακελλαρόπουλος: Η ατάκα που είπε όταν γνώρισε για πρώτη φορά την σύζυγό του και η επική απάντησή της

Τον Μένιο Σακελλαρόπουλο είχε καλεσμένο η εκπομπή «Buongiorno» και στην συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην γυναίκα της ζωής του και πιο συγκεκριμένα στην γνωριμία τους που τελικά κατέληξε σε γάμο.

«Η γυναίκα μου ήταν η μοντέρ μου. Ήταν ένα παιδάκι 19 χρονών, πολύ ντροπαλό και μαζεμένο. Ήταν ένα συνεσταλμένο αντράκι. Μου μόνταρε ένα βίντεο που έπρεπε να παίξει τα επόμενα πέντε λεπτά. Τα καταφέρνει, το μοντάρει κι όταν επέστρεψα της λέω «ευχαριστώ πολύ δεσποινίς, μόνο μία παρατήρηση. Καπνίζετε πάρα πολύ, τι παιδιά θα κάνετε;». Η απάντηση ήταν «και σένα τι σε νοιάζει;

«Έβλεπα πώς συμπεριφέρεται, πώς κυκλοφορεί, πώς μιλάει στους ανθρώπους, εάν έχει τρόπους, ευγένεια και τότε κατάλαβα ότι είμαστε μία χαρά. Είχε ένα καλό τσαμπουκά και μου άρεσε αυτό.

Την παρακολουθούσα επισταμένα τον καιρό εκείνο. Έχουμε 11 χρόνια διαφορά. Την βρήκα στο εστιατόριο του παλιού MEGA, την βλέπω από μακριά και τολμάω το ανείπωτο. «Εσύ εμένα θα μου κάνεις το πρώτο παιδί και θα είναι αγόρι, θα το λένε Γιώργο», της λέω. Μου απάντησε «είσαι τρελός, είσαι για τον γιατρό». Το παιδί γεννήθηκε σε ένα χρόνο, ήταν αγόρι και το βγάλαμε Γιώργο» εξομολογήθηκε ο δημοσιογράφος, αθλητικογράφος και συγγραφέας.