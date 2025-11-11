Λένα Μαντά: «Τα πράγματα είναι άγρια - Ο έρωτας έχει γίνει σαν καφές εσπρέσο, τσακ και τελείωσε»

Η Λένα Μαντά ήταν καλεσμένη στο “Real View” και αναφέρθηκε στην παλιά ατάκα που είχε πει ότι “τα παιδιά είναι παράσιτα” και τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει, ενώ παραδέχτηκε πως ο κόσμος δεν έχει χρόνο για τον έρωτα και πως η κοινωνία εκεί έξω είναι μια ζούγκλα!

«Είχα πει παλιά ότι “τα παιδιά είναι παράσιτα και σου πίνουν το αίμα” και θεώρησαν, λες και δεν έχω παιδιά, λες και δεν είναι η ζωή μου τα παιδιά, λες και δεν υπάρχουν θηλαστικά που χωρίς τα παράσιτα πάνω τους πεθαίνουν. Και βιολογικά να το εξετάσεις, ένα παιδί τρέφεται από σένα, δεν μπορεί να ζήσει αν δεν υπάρξει μάνα. Κόλλησαν με τη λέξη “παράσιτο”.

Σχεδόν… συγκάτοικοι

Με την κόρη μου είμαστε μεσοτοιχία, μας ενώνει ένα μπαλκόνι που είναι σαν διάδρομος. Αυτό το μοντέλο ενέχει πολλούς κινδύνους αν δεν ξέρεις να κρατάς πολύ καλές ισορροπίες. Μετά από 7 χρόνια ψυχοθεραπείας, η κόρη μου κι εγώ είμαστε απόλυτα ισορροπημένες στη σχέση μας. Έχω και έναν υπέροχο γαμπρό και δύο υπέροχα εγγόνια. Ο γιος μου μένει από κάτω.

Αυτό έχει τα συν του και τα πλην του. Ορισμένες φορές θέλεις την ησυχία σου και δεν την έχεις. Τα συν όμως είναι ανυπολόγιστης αξίας. Αν δεν τους είχα όλους αυτούς, ο τελευταίος μαρτυρικός ενάμισης χρόνος θα ήταν πολύ δύσκολος με αυτή τη σιωπή που υπάρχει ξαφνικά στο σπίτι.

Ο έρωτας

Εκεί έξω είναι το χάος και η ζούγκλα! Χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά μου έχουν συντρόφους γιατί δεν θα είχα και ράφι για να τα ακουμπήσω! Είναι άγρια τα πράγματα. Δεν θα ήθελα να μείνουν μόνα τους. Ο έρωτας έχει γίνει σαν καφές εσπρέσο. Όχι μακιάτο. Τσακ και τελείωσε. Πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ για να τον βρεις και δεν έχεις τον χρόνο. Η εποχή μας έχει τέτοιες τρελές ταχύτητες που δεν προλαβαίνεις. Είναι ζούγκλα εκεί έξω, Κολοσσαίο».