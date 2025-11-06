Σάλος στη Γερμανία: Σβάστικες ζωγραφισμένες με ανθρώπινο αίμα σε δεκάδες αυτοκίνητα και κτίρια

Οι αστυνομικές Αρχές στη Γερμανία ανακοίνωσαν σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, ότι βρέθηκαν σβάστικες ζωγραφισμένες με ανθρώπινο αίμα σε δεκάδες αυτοκίνητα, γραμματοκιβώτια και προσόψεις κτιρίων στην κεντρική πόλη Χάναου.

Σύμφωνα με το Euronews, ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Τόμας Λάιπολντ, είπε ότι οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το βράδυ, όταν ένας άνδρας ανέφερε ότι παρατήρησε το σχήμα μιας σβάστικας ζωγραφισμένης με κόκκινο υγρό στο καπό ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου. Μια ειδική εξέταση αποκάλυψε ότι η ουσία ήταν ανθρώπινο αίμα. Η Αστυνομία ανέφερε ότι συνολικά σχεδόν 50 αυτοκίνητα είχαν υποστεί παρόμοια φθορά.

«Το ιστορικό είναι εντελώς ασαφές», δήλωσε ο Λάιπολντ, προσθέτοντας ότι οι ερευνητές δεν γνωρίζουν αν συγκεκριμένα αυτοκίνητα, γραμματοκιβώτια και κτίρια ήταν ο στόχος ή αν οι σβάστικες είχαν γραφτεί τυχαία. Είπε ότι υπήρχαν και πολλά άλλα γκράφιτι σε αυτοκίνητα και κτίρια τα οποία δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει.

Δεν υπήρχαν ενδείξεις για το ποιος κρύβεται πίσω από το περιστατικό ή από πού προήλθε το αίμα, δήλωσε ο Λάιπολντ. Πρόσθεσε ότι οι Αρχές δεν έχουν γνώση για τυχόν τραυματισμούς.



Η επίδειξη ναζιστικών εμβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της σβάστικας, είναι παράνομη στη Γερμανία. Οι υπέρμαχοι της λευκής υπεροχής, οι νεοναζιστικές ομάδες και οι βάνδαλοι συνέχισαν να τη χρησιμοποιούν μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, για να υποδαυλίσουν το φόβο και το μίσος.



Η Χάναου βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα πριν από πέντε χρόνια, όταν ένας Γερμανός πυροβόλησε και σκότωσε μέσα σε μπαρ εννέα μετανάστες, σε μία από τις χειρότερες επιθέσεις εγχώριας τρομοκρατίας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.