Η σβάστικα δεν είναι σύμβολο μίσους για την ακτοφυλακή των ΗΠΑ - Σφοδρές αντιδράσεις

Η αμερικανική Ακτοφυλακή (U.S. Coast Guard) προκαλεί κύμα αντιδράσεων μετά την απόφαση να μην κατατάσσει πλέον τη σβάστικα ως «σύμβολο μίσους», αλλά ως «δυνητικά διχαστικό» σύμβολο, σύμφωνα με έγγραφα που αποκάλυψε η Washington Post.

Η νέα πολιτική θα τεθεί σε ισχύ στις 15 Δεκεμβρίου, υποβαθμίζοντας επίσης την ταξινόμηση της θηλιάς, σύμβολο συνυφασμένο με τα λιντσαρίσματα αφροαμερικανών στις ΗΠΑ, καθώς και της σημαίας της Συνομοσπονδίας, που αρκετοί θεωρούν ότι χρησιμοποιείται για την εξύμνηση του δουλοκτητικού παρελθόντος πολιτειών του αμερικανικού νότου.



Η αλλαγή αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης δημόσιας συζήτησης στις ΗΠΑ για την άνοδο του αντισημιτισμού και των ρατσιστικών επιθέσεων, ενώ προκαλεί ανησυχίες τόσο εντός όσο και εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων.



Τι αλλάζει με τη νέα πολιτική



Η νέα οδηγία δεν χαρακτηρίζει πλέον τη σβάστικα, τη θηλιά ή τη σημαία της Συνομοσπονδίας ως «σύμβολα μίσους», αλλά ως «potentially divisive symbols» - σύμβολα «δυνητικά διχαστικά».



Παρότι ορισμένες χρήσεις της σημαίας της Συνομοσπονδίας παραμένουν απαγορευμένες, η ταξινόμηση των συμβόλων γενικότερα χαλαρώνει, επιτρέποντας σε κάποιες περιπτώσεις την εμφάνισή τους χωρίς αυτόματη πειθαρχική διαδικασία.



Με βάση τα νέα κριτήρια, εάν αναφερθεί η παρουσία τέτοιου συμβόλου, ο προϊστάμενος πρέπει να διερευνήσει το πλαίσιο, να συμβουλευτεί τη νομική υπηρεσία και ενδέχεται να ζητήσει την αφαίρεσή του - χωρίς ωστόσο αυτό να είναι πλέον υποχρεωτικό.

Επιπλέον, η νέα πολιτική περιορίζει τον χρόνο υποβολής επίσημης αναφοράς σε 45 ημέρες, κάτι που στελέχη θεωρούν προβληματικό για όσους υπηρετούν στη θάλασσα με πολύμηνες αποστολές.



Εσωτερικές αντιδράσεις: «Αυτή η πολιτική είναι επικίνδυνη»



Στελέχη της Ακτοφυλακής που μίλησαν ανώνυμα στη Washington Post χαρακτήρισαν την αλλαγή «ανησυχητική» και «επικίνδυνη».



Ένας αξιωματικός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν αξίζουμε την εμπιστοσύνη του έθνους αν δεν είμαστε ξεκάθαροι για το πόσο διχαστική είναι η σβάστικα».



Επιπλέον, εξέφρασε την ανησυχία του για το τι μπορεί να συμβεί σε κλειστές αποστολές στη θάλασσα, όπου οι σχέσεις μεταξύ συναδέλφων είναι αναπόφευκτα στενές: «Αν βρίσκεσαι σε αποστολή 60 ημερών και ο συνάδελφός σου κρεμά μια σβάστικα στη θέση του, ως μαύρος ή εβραίος στρατιωτικός θα νιώσεις ασφαλής να το αναφέρεις;»



Αντιδράσεις από την εβραϊκή κοινότητα και το Κογκρέσο



Η νέα πολιτική προκάλεσε έντονη κριτική από οργανώσεις και πολιτικούς. Η γερουσιαστής Jacky Rosen (D-Nevada) ζήτησε δημόσια την άμεση αναστροφή της απόφασης: «Σε μια περίοδο που ο αντισημιτισμός αυξάνεται, η χαλάρωση των μέτρων κατά των εγκλημάτων μίσους στέλνει επικίνδυνο μήνυμα και θέτει σε κίνδυνο τα στελέχη της Ακτοφυλακής».

Παράλληλα, η Ένωση Επανόρθωσης (Reform Movement), σημαντικός φορέας της εβραϊκής κοινότητας στις ΗΠΑ, προειδοποίησε: «Δεν υπάρχει καμία μη μισαλλόδοξη χρήση της σβάστικας πέρα από το ιστορικό ή εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η απόφαση αυτή ατιμάζει την Ακτοφυλακή».

Το πολιτικό πλαίσιο πίσω από την αλλαγή



Η Ακτοφυλακή υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υπό την Κρίστι Νόεμ και όχι στο Πεντάγωνο. Παρ’ όλα αυτά, η υπηρεσία φαίνεται να ευθυγραμμίζει την πολιτική της με τις πρόσφατες οδηγίες της κυβέρνησης Τραμπ για την «επαναξιολόγηση» του πλαισίου παρενόχλησης και εκφοβισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις.



Ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth έχει χαρακτηρίσει προηγούμενους κανόνες «υπερβολικά αυστηρούς» και πιστεύει ότι «βλάπτουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα».

Η αλλαγή πολιτικής στην Ακτοφυλακή ήρθε λίγο μετά την απομάκρυνση της Linda Fagan, πρώτης γυναίκας στη διοίκηση κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, με κατηγορίες ότι έδωσε έμφαση σε προγράμματα διαφορετικότητας και σε έρευνες για σεξουαλικές επιθέσεις.



Η σημασία της σβάστικας



Η σβάστικα, επίσημο έμβλημα της ναζιστικής Γερμανίας από το 1935, συνδέεται με την εξόντωση εκατομμυρίων Εβραίων, το Ολοκαύτωμα, τους περισσότερους από 400.000 Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στη Γερμανία, η δημόσια προβολή της σβάστικας είναι παράνομη και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο ή φυλάκιση έως τριών ετών (με εξαίρεση εκπαιδευτικές/δημοσιογραφικές χρήσεις).