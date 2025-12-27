«Όλη μου η ζωή ήταν ένα ψέμα»: Σοκ για 47χρονο που ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χάινριχ Χίμλερ

Ένα σοκαριστικό οικογενειακό μυστικό ήρθε στο φως για τον 47χρονο Χένρικ Λένκαϊτ, ο οποίος ανακάλυψε ότι έχει άμεση συγγενική σχέση με τον Χάινριχ Χίμλερ, μία από τις πιο σκοτεινές φυσιογνωμίες του ναζιστικού καθεστώτος και στενό συνεργάτη του Αδόλφου Χίτλερ.

Όπως περιέγραψε σε συνέντευξή του στο Sky News, ο Λένκαϊτ έμαθε τυχαία ότι ο Χίμλερ ήταν ο βιολογικός πατέρας της μητέρας του και, κατά συνέπεια, παππούς του. Η αποκάλυψη, όπως λέει, ανέτρεψε όσα πίστευε για τη ζωή και την ταυτότητά του.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν παρακολούθησε διαδικτυακό ντοκιμαντέρ για τη ναζιστική περίοδο και αναγνώρισε σε αρχειακά πλάνα τη γιαγιά του, Χέντβιγκ Πότθαστ, με τη λεζάντα «ερωμένη του Χίμλερ». Από εκείνο το σημείο άρχισε να αναζητά στοιχεία, τα οποία τελικά επιβεβαίωσαν τη συγγένεια.

«Πώς επεξεργάζεσαι το γεγονός ότι συνδέεσαι με έναν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία;» τον ρώτησε η δημοσιογράφος του Sky News. «Δεν μπορείς», απάντησε. «Για 47 χρόνια η ζωή μου βασιζόταν σε ένα ψέμα. Αναρωτιέσαι ποιος είσαι και γιατί δεν σου ειπώθηκε ποτέ η αλήθεια».

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι γονείς του απέκρυψαν το γεγονός για να τον προστατεύσουν. Περιγράφει τη γιαγιά του ως έναν άνθρωπο που γνώριζε από παιδί, χωρίς να μπορεί να συνδέσει τη φιγούρα της με τα εγκλήματα του ναζισμού. Σύμφωνα με τον Λένκαϊτ, η Πότθαστ γνώρισε τον Χίμλερ ενώ εργαζόταν ως ιδιωτική γραμματέας του στο αρχηγείο της Γκεστάπο στο Βερολίνο και η σχέση τους ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1930.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο η γιαγιά του είχε επίγνωση των εγκλημάτων του ναζιστικού καθεστώτος, ο Λένκαϊτ εμφανίζεται κατηγορηματικός: «Νομίζω ότι ήξερε τα πάντα. Ήταν εραστές και τέρατα». Υποστηρίζει μάλιστα ότι είχε ακούσει πως ενθάρρυνε τον Χίμλερ στην επιτάχυνση της λεγόμενης «Τελικής Λύσης».

Παρά το γεγονός ότι ο Χίμλερ ήταν παντρεμένος, φέρεται να αναγνώρισε τη μητέρα του Λένκαϊτ ως παιδί του, θεωρώντας –σύμφωνα με τη ναζιστική ιδεολογία– ότι «διέδιδε την ανώτερη φυλή».

«Ήταν δαίμονας και ο... παππούς μου»

Ο Χένρικ Λένκαϊτ χαρακτηρίζει σήμερα τον παππού του «μαζικό δολοφόνο», «δαίμονα» και «ενσάρκωση του κακού», προσθέτοντας με πικρία ότι δεν μπορεί να αλλάξει το γεγονός της συγγένειας. «Είναι ο παππούς μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό», λέει.

Στόχος του πλέον, όπως δηλώνει, είναι να αποστασιοποιηθεί πλήρως από το σκοτεινό παρελθόν και να εκφράσει τη συγγνώμη του προς τα θύματα των εγκλημάτων του Χίμλερ, ενός από τους βασικούς αρχιτέκτονες του Ολοκαυτώματος και της ναζιστικής μηχανής εξόντωσης.