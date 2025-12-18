Η γαλλική δημόσια τηλεόραση αποσύρει βίντεο που συνδέει τις χριστουγεννιάτικες αγορές με τους Ναζί

«Γνωρίζατε πως υπάρχει σχέση ανάμεσα στους Ναζί και τις αγαπημένες μας χριστουγεννιάτικες αγορές;». Με αυτά τα λόγια ξεκινά το βίντεο που προβλήθηκε για πρώτη φορά την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του France Info, της γαλλικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Με μια σύντομη ιστορική ανάλυση, το βίντεο εξηγεί πως η παράδοση των χριστουγεννιάτικων αγορών «ήρθε, εν πολλοίς, ξανά στη μόδα» όταν η δικτατορία των Ναζί ανήλθε στην εξουσία την δεκαετία του 1930 προκειμένου να τονωθεί η οικονομία με την αποκλειστική πώληση γερμανικών προϊόντων.

Μετά την κατακραυγή που προκλήθηκε, το France Info ανακοίνωσε με ανάρτηση στο X την απόσυρση του βίντεο παραδεχόμενη πως ο τίτλος του βίντεο («Οι χριστουγεννιάτικες αγορές, μια παράδοση που ανασυγκροτήθηκε από τους Ναζί») ήταν «μια συντόμευση».

Εκτός από τον σάλο που προκάλεσε ο τίτλος, στα σχόλια των χρηστών του διαδικτύου στη Γαλλία γίνεται λόγος για «διαστρέβλωση», «εκούσια παραποίηση» και «παραπληροφόρηση» που σκοπό έχει να υποτιμήσει αυτήν την αμιγώς χριστιανική παράδοση. «Κάνετε χριστιανοφοβική προπαγάνδα με δημόσιο χρήμα. Είναι παραπάνω από μια συντόμευση αυτό», είναι μία μόνο από τις αντιδράσεις στα σχόλια των χρηστών που διαμαρτύρονται για τον ανάρμοστο, όπως τον χαρακτηρίζουν, τρόπο με τον οποίο δικαιολογήθηκε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Όταν τα Χριστούγεννα ήταν εθνικιστική γιορτή στη Γερμανία

Στο βίντεο το France Info εξηγεί πως οι χριστουγεννιάτικες αγορές γεννήθηκαν κατά τον 13ο αιώνα επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πολλαπλασιάστηκαν κατά την Βιομηχανική Επανάσταση αλλά «οι ελίτ» αποφάσισαν κάποια στιγμή να τις μετεγκαταστήσουν στα περίχωρα των πόλεων.

«΄Ηταν κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1930 όταν οι χριστουγεννιάτικες αγορές επανήλθαν δυναμικότερα. Με την δικτατορία των Ναζί, τα Χριστούγεννα έγιναν εθνικιστική γιορτή. Οι χριστουγεννιάτικες αγορές επιτρέπουν τότε την προώθηση της κληρονομιάς της Γερμανίας», ακούγεται στην αφήγηση του δημοσιογράφου. «Για να τονώσουν την οικονομία με την πώληση προϊόντων made in Germany, οι Ναζί αποφάσισαν να επανεγκαταστήσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές στα κέντρα των πόλεων». Το ρεπορτάζ καταλήγει πως η παράδοση των χριστουγεννιάτικων αγορών επέζησε της πτώσης του ναζιστικού καθεστώτος και εξαπλώθηκε στον πλανήτη ενώ η Γαλλία είναι σήμερα η δεύτερη χώρα με τις περισσότερες χριστουγεννιάτικες αγορές παγκοσμίως.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του δικτύου Ντελφίν Ερνότ ερωτώμενη για το αμφιλεγόμενο βίντεο κατά την διάρκεια κατάθεσής της για τα πεπραγμένα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Εθνοσυνέλευση την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε πως δεν το έχει παρακολουθήσει: «Δεν μπορώ, ωστόσο, να σας αφήνω να λέτε πως στο France Info ή σε οποιοδήποτε άλλο κανάλι συμβαίνουν σκανδαλώδη πράγματα.

Εάν ίσχυε κάτι τέτοιο, η Arcom (ΣτΣ. Η γαλλική εποπτική ραδιοτηλεοπτική αρχή) θα είχε παρέμβει και θα έθετε κυρώσεις», διαμαρτυρήθηκε. Η κατάθεση της Ερνότ στην Εθνοσυνέλευση έγινε πριν το δίκτυο αποφασίσει να αποσύρει το βίντεο από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αντι-χριστουγεννιάτικες ψυχώσεις

Αντιδράσεις υπήρξαν και στο πολιτικό προσωπικό της χώρας με πιο αξιοσημείωτη εκείνη της πρώην υπουργού και υποψήφιας για την Προεδρία της χώρας με το χρίσμα των Σοσιαλιστών Σεγκολέν Ρουαγιάλ που έγραψε στο X: «Γιατί τόσο μίσος από τον δημοσιογράφο; Είναι ντροπιαστικό αυτό το αμάλγαμα των Ναζί με τις αγορές των Χριστουγέννων.

Σε μια περίοδο κατά την οποία τα παιδιά και οι οικογένειες ετοιμάζονται να είναι ευτυχισμένοι, να ονειρευτούν, ν΄ απομακρυνθούν λίγο από τις έννοιες, σε μια περίοδο που οι καλλιτέχνες και οι έμποροι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να μοιραστούν την χαρά των Χριστουγέννων, προσγειώνεσαι από την βλακεία και την κακία των αντι-χριστουγεννιάτικων ψυχώσεων».

Στην Γαλλία, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, η κυβέρνηση δηλώνει πως βρίσκεται σε ύψιστη εγρήγορση από τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων στις χριστουγεννιάτικες αγορές της χώρας. Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ έχει ζητήσει από την αρχή του Δεκεμβρίου με εσωτερική επιστολή προς τις περιφέρειες και τις αστυνομικές διοικήσεις την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε ολόκληρη την επικράτεια αλλά και από τους πολίτες το μάξιμουμ της προσοχής.

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου