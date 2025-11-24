Σάλος στην Τουρκία: Μεγάλα φορτηγά μπήκαν μέσα στην Αγία Σοφία

Σάλος εχει προκληθεί στην Τουρκία με φωτογραφίες από την Αγιά Σοφιά κατά την αναστήλωση της που δείχνουν βαρέα οχήματα και γερανούς να εισέρχονται στο εσωτερικό του βυζαντινού μνημείου.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης στο μνημείο 1.500 χρόνων, έχουν καταγραφεί εικόνες με μεγάλα φορτηγά και γερανούς να κινούνται στο εσωτερικό του ναού, γεγονός που ανησυχεί ειδικούς για ενδεχόμενη ζημιά στα θεμέλια και το δάπεδο.

Τούρκοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η «επιτάχυνση» των εργασιών μέσω βαρέων μηχανημάτων μπορεί να παραβαίνει διεθνή πρότυπα συντήρησης, καθώς, όπως λένε, υπόκεινται σε πίεση οι πολύτιμες δομές της Αγιά Σοφιάς.

Από την πλευρά της, η Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων υποστηρίζει ότι πριν μπουν οι μηχανές, έγινε εκτενής προπαρασκευή: κατασκευάστηκε προσωρινό πολυστρωματικό δάπεδο, έγιναν μελέτες φορτίου, στατικούς υπολογισμούς και σάρωση με γεωραντάρ.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, τέλος, διαβεβαιώνει ότι οι εργασίες διεξάγονται «σύμφωνα με διεθνή πρότυπα» και με γνώμονα τη μακροχρόνια διαφύλαξη της ιστορικής κληρονομιάς.