Χασάπικο από ομάδα Ελλήνων χορευτών μπροστά στην Αγία Σοφία - Οργή από τουρκικά ΜΜΕ

Στιγμές συγκίνησης χάρισε μία ομάδα Ελλήνων χορευτών, οι οποίοι χόρεψαν χασάπικο μπροστά στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη.

Χορευτές της «Ακαδημίας Ζεϊμπέκικου Πετρόπουλος», πιασμένοι από τους ώμους, εκτέλεσαν τον υπέροχο χορό, πάνω στο τραγούδι «Στ’ άγια χώματα της Πόλης» του Στράτου Διονυσίου. Το περιστατικό συνέβη τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής 28 Νοεμβρίου.

«Αποφασίσαμε να κάνουμε μια μεταμεσονύχτια βόλτα στην πανέμορφη Κωνσταντινούπολη, βρεθήκαμε έξω από την Αγιά Σοφιά και όπως ξέρουμε να κάνουμε καλά και το κάνουμε πάντα και παντού, όπου κι αν βρεθούμε, χορέψαμε έναν χορό», είπε ο Δημήτρης Πετρόπουλος, ιδιοκτήτης «Ακαδημίας Ζεϊμπέκικου Πετρόπουλος».

Το βίντεο αναρτήθηκε στα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα σε ελάχιστο χρόνο, είχε χιλιάδες αναπαραγωγές και θετικά σχόλια.

Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έτυχε το ίδιο θετικής υποδοχής στη γειτονική χώρα. Μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία και χρήστες στα social media θεώρησαν πρόκληση το «συρτάκι» των Ελλήνων, όπως αποκάλεσαν τον χορό.

«Ελληνική χορευτική ομάδα προκαλεί χορεύοντας συρτάκι μπροστά από το Τζαμί της Αγίας Σοφίας, ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της Τουρκίας», έγραψε η SuperHaper.

«Δεν θέλαμε να κάνουμε προβοκάτσια»

«Στην Αγία Σοφία πίσω μας υπήρχε η τούρκικη σημαία. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να τη σβήσουμε. Δεν το κάναμε γιατί το ζητούμενό μας δεν ήταν να κάνουμε κάποια προβοκάτσια, όπως είπαν κάποιοι. Δίπλα μας ήταν η αστυνομία, δεν μας ενόχλησαν οι άνθρωποι», πρόσθεσε ο κ. Πετρόπουλος.

Υπήρξαν βέβαια και πιο ήρεμες φωνές στην Τουρκία, που σχολιάζουν ότι ένας χορός δεν μπορεί να βλάψει την Αγία Σοφία, σε αντίθεση με τα βαρέως τύπου οχήματα τα οποία πρόσφατα μπήκαν στο εσωτερικό της.