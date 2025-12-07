Τραγωδία στην Τουρκία: Επτά νεκροί και 11 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 άλλοι τραυματίστηκαν το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 όταν ένα υπεραστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο στη νότια Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τουρκικών Αρχών.



Το περιστατικό στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις πόλεις Άδανα και Γκαζιαντέπ, συνέβη όταν ένα λεωφορείο έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό με αρθρωτό όχημα που είχε σταματήσει αφού έσκασε ένα από τα λάστιχά του, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Osmaniye'de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var



Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsü kaza yaptı. Korkunç kazada otobüs, TIR'a arkadan çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Korkunç kaza, saat 05.00 sıralarında Adana- Gaziantep… pic.twitter.com/kkIwc81ryw — Mynet (@mynet) December 6, 2025

Πλάνα από το σημείο έδειξαν ότι το μπροστινό δεξί τμήμα του λεωφορείου είχε καταστραφεί ολοσχερώς στο σημείο που χτύπησε το πίσω μέρος του φορτηγού, περίπου 90 χιλιόμετρα δυτικά του Γκαζιαντέπ.

Επικαλούμενο το γραφείο του κυβερνήτη της Οσμανίγιε, το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε ότι όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες επέβαιναν στο λεωφορείο, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αναγνώριση των θυμάτων.

Ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος επέζησε του τροχαίου, συνελήφθη ενώ η αστυνομία απέκλεισε τον δρόμο, αναφέρει η τουρκική εφημερίδα Hurriyet.