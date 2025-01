Samsung Galaxy S25: Θέτει στο επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, με έναν πραγματικό AI βοηθό

Η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσίασε σήμερα τα Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ και Galaxy S25, θέτοντας το νέο πρότυπό της, για έναν πραγματικό AI βοηθό. Παρουσιάζοντας τον πραγματικό ΑΙ βοηθό, η σειρά Galaxy S25 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο όραμα της Samsung να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τη συσκευή τους και τον κόσμο γύρω τους. Ένα προσαρμοσμένο chipset Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform για Galaxy παρέχει μεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ στη συσκευή για το Galaxy AI και ανώτερη1 εμβέλεια και έλεγχο της κάμερας με το ProVisual Engine επόμενης γενιάς, του Galaxy.

«Οι μεγαλύτερες καινοτομίες είναι συνέπεια των χρηστών μας. Εξελίξαμε το Galaxy AI για να βοηθήσουμε όλους να αλληλεπιδρούν με τις συσκευές τους με τρόπο φυσικό και αβίαστο, ενώ παράλληλα είναι σίγουροι ότι η ιδιωτική τους ζωή παραμένει ασφαλής», δήλωσε ο TM Roh, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Mobile eXperience Business της Samsung Electronics. «Η σειρά Galaxy S25 ανοίγει την πόρτα σε ένα πραγματικό AI λειτουργικό σύστημα που αλλάζει ριζικά τον τρόπο που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία και τον τρόπο που ζούμε τη ζωή μας».

Διαισθητικές και αβίαστες εμπειρίες μέσω κινητών συσκευών

Με το One UI 7, η σειρά Galaxy S25 γίνεται ένας πραγματικός ΑΙ βοηθός που κατανοεί το πλαίσιο των αναγκών και των προτιμήσεων των χρηστών και παρέχει εξατομικευμένες εμπειρίες τεχνητής νοημοσύνης με ασφάλεια. Είναι η αφετηρία ενός κοινού οράματος με τη Google, για την αναδιαμόρφωση του λογισμικού Android με τεχνητή νοημοσύνη.

Ενσωματώνοντας έναν πραγματικό AI βοηθό, το Galaxy S25 μπορεί να ερμηνεύσει κείμενο, ομιλία, εικόνες και βίντεο, επιτρέποντας αλληλεπιδράσεις που μοιάζουν φυσικές. Οι αναβαθμίσεις στο Κυκλώστε για Αναζήτηση στο Google κάνουν την αναζήτηση στο smartphone χρήσιμη, γρήγορη και βασισμένη σε συμφραζόμενα. Το Κυκλώστε για Αναζήτηση στο Google αναγνωρίζει γρήγορα αριθμούς τηλεφώνου, email και URL στην οθόνη και επιτρέπει στους χρήστες να καλέσουν, να στείλουν email ή να επισκεφθούν έναν ιστότοπο με ένα μόνο πάτημα.

Με τη σειρά Galaxy S25, οι χρήστες μπορούν, επίσης, να κάνουν αναζητήσεις με προτροπές για τα επόμενα βήματα. Επιπλέον, το Galaxy S25 καθιστά εύκολη την εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών για γρήγορες κινήσεις, όπως η αποστολή ενός GIF ή η αποθήκευση λεπτομερειών μιας εκδήλωσης.

Το Galaxy S25 αντιπροσωπεύει μια εξέλιξη στην κατανόηση της φυσικής γλώσσας, κάνοντας τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις ακόμα πιο εύκολες, σε σχέση με τους προκατόχους του με AI. Οι χρήστες μπορούν να ρωτήσουν και να βρουν διαισθητικά μια συγκεκριμένη φωτογραφία στο Gallery ή να ρυθμίσουν το μέγεθος των γραμματοσειρών της οθόνης στις Ρυθμίσεις.

Ένα πάτημα του πλευρικού κουμπιού ενεργοποιεί το Gemini για να εκτελεί απρόσκοπτα Απρόσκοπτες Ενέργειες μεταξύ Εφαρμογών σε εφαρμογές της Samsung και της Google, καθώς και σε εφαρμογές τρίτων, όπως το Spotify και το WhatsApp.

Αυτές οι διαισθητικές αλληλεπιδράσεις ενισχύονται από τις επεκτάσεις των δημοφιλών εργαλείων επικοινωνίας, παραγωγικότητας και δημιουργικότητας του Galaxy AI. Το Galaxy S25 διατηρεί τις κλήσεις οργανωμένες με το Call Transcript στις υποστηριζόμενες γλώσσες (δεν υποστηρίζονται τα ελληνικά) και τη σύνοψη. Οι λειτουργίες Writing Assist, όπως η περίληψη περιεχομένου ή η αυτόματη μορφοποίηση σημειώσεων, μπορούν να ενεργοποιηθούν σε κάθε οθόνη που επιτρέπει την επιλογή κειμένου, χωρίς να απαιτείται η αλλαγή μεταξύ εφαρμογών. Το Drawing Assist ξεκλειδώνει τρόπους, ώστε οι χρήστες να ζωντανέψουν τις ιδέες τους μέσω δυναμικών σκίτσων, prompts κειμένου ή εικόνας.

Υπερ-εξατομικευμένες εμπειρίες με ασφάλεια

Στο Galaxy S25, το Personal Data Engine σε επιλεγμένες γλώσσες τροφοδοτεί εξατομικευμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, αναλύοντας με ασφάλεια τα δεδομένα των χρηστών για να προσφέρει προσαρμοσμένες εμπειρίες που αντικατοπτρίζουν τις προτιμήσεις και τα πρότυπα χρήσης τους. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν εξατομικευμένες εμπειρίες, όπως η αναζήτηση μιας παλιάς φωτογραφίας στο Gallery με χρήση φυσικής γλώσσας ή η καθοδήγηση μέσα στην ημέρα με το Now Brief , το οποίο προσφέρει προτάσεις προσβάσιμες μέσω του Now Bar, στην οθόνη κλειδώματος. Όλα τα εξατομικευμένα δεδομένα διατηρούνται ιδιωτικά και διασφαλίζονται από το Knox Vault. Σε συνδυασμό με τις δυνατότητες επεξεργασίας στη συσκευή, αυτό δημιουργεί μια ισχυρή, προστατευμένη εμπειρία τεχνητής νοημοσύνης.

Το Galaxy S25 εισάγει, επίσης, τη μετα-κβαντική κρυπτογραφία, προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα από τις αναδυόμενες απειλές που θα μπορούσαν να αυξηθούν, καθώς εξελίσσεται η κβαντική πληροφορική.

Επειδή δεν υπάρχει ιδιωτικότητα χωρίς ολιστική ασφάλεια, το One UI 7 έθεσε τις βάσεις, εισάγοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας της συσκευής, σχεδιασμένο για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της υπερσυνδεσιμότητας. Οι πρόσθετες ενημερώσεις περιλαμβάνουν πρόσθετες ρυθμίσεις περιορισμών, προστασία από κλοπή και ένα νέο Kox Matrix dashboard για την παρακολούθηση της κατάστασης ασφαλείας σε ένα οικοσύστημα συνδεδεμένων συσκευών.

Η ισχυρή απόδοση του Galaxy

Η σειρά Galaxy S25 τροφοδοτείται από τον Qualcomm Snapdragon® 8 Elite για Galaxy. Με προσαρμογές από το Galaxy, αυτός είναι ο ισχυρότερος επεξεργαστής που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στη σειρά Galaxy S, παρέχοντας αύξηση επιδόσεων κατά 40% στην NPU, 37% στη CPU και 30% στη GPU σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά. Αυτή η ισχύς τροφοδοτεί την ικανότητα της σειράς Galaxy S25 να επεξεργάζεται εμπειρίες AI στη συσκευή, χωρίς συμβιβασμούς, συμπεριλαμβανομένων των προηγουμένως βασισμένων στο cloud εργασιών AI, όπως το Generative Edit .

Η Samsung και η Qualcomm Technologies συνεργάστηκαν για την προσαρμογή του Snapdragon® 8 Elite για το Galaxy. To Galaxy S25+ και Ultra διαθέτουν –σε σύγκριση με προηγούμενα μοντέλα της ίδιας σειράς- προηγμένη, αποδοτική επεξεργασία εικόνας βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, με το ProScaler για να πετύχουν 40% βελτίωση στην ποιότητα της εικόνας της οθόνης, ενώ η σειρά Galaxy S25 ενσωματώνει στον επεξεργαστή προσαρμοσμένη τεχνολογία με το mobile Digital Natural Image Engine (mDNIe) της Samsung, με χρήση Galaxy IP για μεγαλύτερη αποδοτικότητα της ισχύος της οθόνης.

Ο Snapdragon® 8 Elite για Galaxy είναι εξοπλισμένος με Vulkan Engine και βελτιωμένο1 Ray Tracing, το οποίο καθιστά τα παιχνίδια για κινητές συσκευές ομαλά και ρεαλιστικά.

Η εντατική χρήση της συσκευής και η επεξεργασία AI λειτουργούν ομαλά χάρη στην αλλαγμένη δομή απαγωγής θερμότητας με 40% μεγαλύτερο θάλαμο ατμών και ένα προσαρμοσμένο υλικό θερμικής διεπαφής (TIM), που προσφέρει επιπλέον βελτίωση της θερμικής απόδοσης1.

Απελευθερώνοντας την επαγγελματική δημιουργία

Η σειρά Galaxy S25 αποδίδει λεπτομερείς λήψεις σε διάφορες αποστάσεις, με αισθητήρες υψηλής ανάλυσης και το ProVisual Engine. Με ένα νέο αισθητήρα κάμερας υπερ-υψηλής ευκρίνειας 50MP, αναβαθμισμένο από τον προηγούμενο των 12MP, το Galaxy S25 Ultra παρέχει καθαρότητα και ζωντάνια.

Η εγγραφή HDR 10-bit αποτελεί προεπιλογή, προσφέροντας τέσσερις φορές πιο πλούσια χρωματική έκφραση σε σύγκριση με τα 8-bit. Έτσι, το Galaxy S25 μπορεί να αποτυπώσει λεπτομέρειες σε συνθήκες εξαιρετικά χαμηλού ή υψηλού φωτισμού. Επιπλέον, τα βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού δεν ήταν ποτέ πιο καθαρά από ό,τι με το Galaxy S25. Βασισμένο σε ισχυρό επεξεργαστή, το Galaxy S25 αναλύει την κίνηση και το χρόνο για να μειώνει, σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, αποτελεσματικά το θόρυβο. Αυτή η ενσωμάτωση επιτρέπει τον εντοπισμό τόσο κινούμενων όσο και στατικών αντικειμένων με μεγάλη ακρίβεια, εξασφαλίζοντας ευκρινή και καθαρά πλάνα σε διάφορες συνθήκες.

Ακόμη, το Galaxy S25 εισάγει μια σειρά εργαλείων που κάποτε περιορίζονταν σε εξειδικευμένο λογισμικό, καθιστώντας την προηγμένη επεξεργασία προσιτή. Τώρα, ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει επαγγελματικού επιπέδου αποτέλεσμα στην επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο. Το Audio Eraser απλοποιεί την αφαίρεση ανεπιθύμητου θορύβου σε βίντεο. Απομονώνοντας κατηγορίες ήχων – συμπεριλαμβανομένων φωνών, πλήθους, ανέμου, μουσικής, φύσης και θορύβους του περιβάλλοντα χώρου – οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τι να τονίσουν και τι να εξαλείψουν πλήρως.

Για μια εμπειρία που θυμίζει DSLR στο κινητό, το Galaxy S25 εισάγει τον έλεγχο του βάθους πεδίου με το Virtual Aperture, ενσωματωμένο στη δημοφιλή λειτουργία Expert RAW. Το Galaxy S25 αναβαθμίζει, παράλληλα, την κινηματογραφική δημιουργικότητα με το Galaxy Log, επιτρέποντας ακριβείς επιλογές διαβάθμισης χρωμάτων για επαγγελματική παραγωγή βίντεο.

Το Portrait Studioέχει επίσης βελτιωθεί, επιτρέποντας στους χρήστες να δημιουργούν εξατομικευμένα avatars με πιο αληθινές εκφράσεις προσώπου. Το Filters εισάγει νέα φίλτρα αναλογικού τύπου, προσφέροντας αισθητική που θυμίζει φιλμ για τις φωτογραφίες και τα βίντεο των χρηστών.

Ανθεκτικός σχεδιασμός που υιοθετεί μια πιο κυκλική προσέγγιση

Η σειρά Galaxy S25 βασίζεται στο «Essential Design» του Galaxy που βασίζεται στην «απλότητα, το συναίσθημα και τον αντίκτυπο». Το Galaxy S25 Ultra βελτιώνει αυτήν την ουσία στην πιο πιο λεπτή, ελαφριά και ανθεκτική σειρά Galaxy S, με στρογγυλεμένο άκρη για άνετο κράτημα, που συμπληρώνει την αισθητική ταυτότητα της σειράς.

Το Galaxy S25 Ultra διαθέτει ανθεκτικό πλαίσιο από τιτάνιο και το νέο υλικό Corning® Gorilla® Armor 2. Συνδυάζει το γυαλί και το κεραμικό της Corning με μια ιδιόκτητη αντι-ανακλαστική επεξεργασία επιφάνειας, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση προστασίας από μικρές πτώσεις μαζί με την αντι-ανακλαστική επεξεργασία επιφάνειας στην αντοχή στις γρατζουνιές.

Σε συνδυασμό με επτά γενιές αναβαθμίσεων του λειτουργικού συστήματος και επτά χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας, η σειρά Galaxy S25 εξασφαλίζει αξιόπιστη και βέλτιστη απόδοση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Όλες οι συσκευές Galaxy S25 θα συνοδεύονται από 6 μήνες Gemini Advanced και 2TB αποθηκευτικού χώρου στο cloud χωρίς επιπλέον κόστος. Το Gemini Advanced διαθέτει ικανά μοντέλα AI και πρόσβαση κατά προτεραιότητα στις νεότερες λειτουργίες, όπως Gems, προσαρμοσμένους ειδικούς AI για διάφορα θέματα και το Deep Research, που λειτουργεί ως ο προσωπικός σας βοηθός AI για έρευνα.

Υποστήριξη πελατών

Η υποστήριξη πελατών της Samsung προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών υποστήριξης, από την παροχή εγχειριδίων χρήσης, την αντιμετώπιση προβλημάτων στις Συχνές Ερωτήσεις και τα βίντεο οδηγιών, έως τον εντοπισμό του πλησιέστερου Εξουσιοδοτημένου Κέντρου Εξυπηρέτησης

Για κινητές συσκευές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία απομακρυσμένης διαχείρισης, η οποία επιτρέπει σε έναν από τους εκπαιδευμένους ειδικούς μας να βλέπει και να ελέγχει από απόσταση το Samsung Galaxy smartphone σας για να παρέχει άμεσα βοήθεια με τη συσκευή σας. Διαθέτουμε, επίσης, εναλλακτικές επιλογές υποστήριξης, όπως Live Chat* και WhatsApp**, όπου μπορείτε να συνομιλήσετε με έναν από τους εκπαιδευμένους εκπροσώπους μας. Το Samsung Community αποτελεί μια άλλη πλατφόρμα αυτοεξυπηρέτησης, που σας επιτρέπει να επικοινωνείτε απευθείας με άλλους Samsung χρήστες για να συζητήσετε για τις νέες σας συσκευές, να κάνετε ερωτήσεις και να μοιραστείτε εμπειρίες.

Για να βρείτε την καταλληλότερη επιλογή υποστήριξης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/gr/support

*Η υπηρεσία Live Chat είναι διαθέσιμη για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Πολωνία, την Κροατία, τη Βοσνία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σλοβενία, τη Σερβία, την Αλβανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Δανία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Εσθονία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ουκρανία.

**Η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω WhatsApp είναι διαθέσιμη για τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία, την Ελβετία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Κροατία, τη Βοσνία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σλοβενία, τη Σερβία, την Αλβανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Δανία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Εσθονία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία.

Η σειρά Galaxy S25 είναι διαθέσιμη για παραγγελίες από σήμερα, 22 Ιανουαρίου 2025, μέσω του Samsung Estore σε Ελλάδα και μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της εταιρείας σε Ελλάδα και Κύπρο. Το Galaxy S25 Ultra θα είναι διαθέσιμο σε Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver και Titanium Gray. Τα Galaxy S25 και Galaxy S25+ θα είναι διαθέσιμα σε Silver Shadow, Navy, Icyblue και Mint. Αποκλειστικά στο Samsung Estore θα διατίθεται η απόχρωση Titanium JetBlack για το Galaxy S25 Ultra στις εκδόσεις 512GB και 1ΤΒ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα σειρά Galaxy S25 επισκεφθείτε:

https://samsung.com/gr/smartphones/galaxy-s25/ και https://samsung.com/gr/smartphones/galaxy-s25-ultra/.