Samsung Galaxy S26 Ultra: Έφτασε με φιλοδοξίες

Το Samsung Galaxy S26 Ultra είναι ένα από τα κορυφαία Android flagships του 2026, συνδυάζοντας τεχνητή νοημοσύνη, καλή κάμερα και κορυφαία κατασκευή για χρήστες που απαιτούν τα πάντα από το smartphone τους.



Σχεδιασμός και οθόνη

Το S26 Ultra διατηρεί το εμβληματικό σασί από τιτάνιο σε χρώματα όπως Cobalt Violet και Sky Blue, με πάχος μόλις 7.9 χιλιοστά και βάρος 214 γραμμάρια για άνετο κράτημα. Η οθόνη του είναι 6.9 ιντσών Dynamic LTPO AMOLED 2X ανάλυσης QHD+ (1440x3120), με 120Hz ProMotion και φωτεινότητα έως 2600 nits, αλλά και Gorilla Glass Armor για προστασία και μείωση των αντανακλάσεων.

Η νέα Privacy Display περιορίζει την ορατότητα από τα πλάγια και είναι ιδανική για δημόσια χρήση, ενώ το Dolby Vision και το HDR10+ εξασφαλίζουν κινηματογραφική εμπειρία στο σχετικό περιεχόμενο.



Κύρια Κάμερα 200MP και Galaxy AI

Η φωτογραφική μηχανή είναι το highlight: 200MP κύριος αισθητήρας (F1.4, OIS) με ProVisual Engine για καλές perfect λήψεις, 50MP ultrawide, 10MP 3x telephoto και 50MP 5x periscope για lossless 100x Space Zoom. Η selfie κάμερα είναι στα 12MP και έρχεται και αυτή με βελτιώσεις από το AI. Το Galaxy AI προσφέρει Audio Eraser (αφαίρεση θορύβου σε βίντεο), Scam Detection, Live μετάφραση και Circle to Search με τη βοήθεια του Perplexity AI.



Απόδοση με Snapdragon 8 Elite Gen 5 και μπαταρία

Στην «καρδιά» της συσκευής βρίσκουμε τον custom Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm, 4.6GHz), με Adreno 840 GPU και 12/16GB LPDDR5X RAM για απρόσκοπτο gaming και multitasking. Ο αποθηκευτικός χώρος ποικίλει από 256GB έως 1TB UFS 4.0 και το ανανεωμένο σύστημα ψύξης προσφέρει σταθερές επιδόσεις ακόμη και στο gaming.

Τέλος, το One UI 8.5 (Android 16) φέρνει Knox Matrix security και DeX mode για desktop εμπειρία. Σε ό,τι αφορά την μπαταρία των 5000mAh, προσφέρει έως και 31 ώρες video playback και υποστηρίζει ενσύρματη φόρτιση στα 60W (0-75% σε 30 λεπτά) και ασύρματη φόρτιση στα 25W.