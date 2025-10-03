Samsung: Πρόθεση συνεργασίας με OpenAI για επιτάχυνση των αναβαθμίσεων στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Η OpenAI, η Samsung Electronics, η Samsung SDS, η Samsung C&T και η Samsung Heavy Industries συνυπέγραψαν μια επιστολή πρόθεσης (LOI) για τη στρατηγική τους συνεργασία με στόχο την επιτάχυνση των αναβαθμίσεων στις υποδομές των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως και την από κοινού ανάπτυξη τεχνολογιών του μέλλοντος, σε σχετικούς τομείς. Αυτή η εν δυνάμει εκτεταμένη συνεργασία θα συνδυάσει τα δυνατά σημεία και την κορυφαία θέση των εταιρειών της Samsung σε ημιαγωγούς, κέντρα δεδομένων, ναυπηγική, υπηρεσίες cloud και ναυτικές τεχνολογίες.

Η επιστολή πρόθεσης υπογράφθηκε στα γραφεία της Samsung στη Σεούλ της Κορέας, με τη συμμετοχή του Young Hyun Jun, Αντιπροέδρου & CEO της Samsung Electronics, του Sung-an Choi, Αντιπροέδρου & CEO της Samsung Heavy Industries, του Sechul Oh, Προέδρου & CEO της Samsung C&T και του Junehee Lee, Προέδρου & CEO της Samsung SDS.

Samsung SDS

Η Samsung SDS έχει εισέλθει σε μια πιθανή συνεργασία με την OpenAI για την κοινή ανάπτυξη κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και την παροχή επιχειρηματικών υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης.

Αξιοποιώντας την εμπειρία της σε τεχνολογίες κέντρων δεδομένων, η Samsung SDS θα συνεργαστεί με την OpenAI για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, Stargate. Υπό το πρίσμα της LOI, η Samsung SDS μπορεί τώρα να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, ανάπτυξης και διαχείρισης για επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ενσωματώσουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI στα εσωτερικά τους συστήματα.

Επιπλέον, η Samsung SDS έχει υπογράψει μια συνεργασία μεταπώλησης για τις υπηρεσίες της OpenAI στην Κορέα και σχεδιάζει να υποστηρίξει τοπικές εταιρείες στην υιοθέτηση των προσφορών ChatGPT Enterprise της OpenAI.

Samsung C&T και Samsung Heavy Industries

Η Samsung C&T και η Samsung Heavy Industries θα συνεργαστούν με την OpenAI για την προώθηση παγκόσμιων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινή ανάπτυξη πλωτών κέντρων δεδομένων.

Τα πλωτά κέντρα δεδομένων θεωρούνται ότι υπερέχουν έναντι των συμβατικών κέντρων δεδομένων, καθώς μπορούν να αντιμετωπίσουν την έλλειψη διαθέσιμης γης, να μειώσουν το κόστος ψύξης και να περιορίσουν τις εκπομπές άνθρακα. Παρόλα αυτά, η τεχνική τους πολυπλοκότητα έχει μέχρι στιγμής εμποδίσει την ευρεία υιοθέτησή τους.

Βασιζόμενες στις ιδιόκτητες τεχνολογίες τους, η Samsung C&T και η Samsung Heavy Industries θα διερευνήσουν ευκαιρίες για την επίτευξη έργων σε πλωτά εργοστάσια ενέργειας και κέντρα ελέγχου, επιπλέον της υποδομής πλωτών κέντρων δεδομένων.

Ξεκινώντας από τη συνεργασία-ορόσημο με την OpenAI, η Samsung σχεδιάζει να υποστηρίξει πλήρως τους στόχους της Κορέας να γίνει μια από τις τρεις κορυφαίες χώρες του κόσμου στην τεχνητή νοημοσύνη και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στον τομέα.

Επιπρόσθετα, η Samsung εξερευνά την ευρύτερη υιοθέτηση του ChatGPT εντός των εταιρειών για να διευκολύνει τον ΑΙ μετασχηματισμό της στο χώρο εργασίας.