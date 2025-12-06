Αν και τώρα ζει στο Λος Άντζελες, η Σάρα Πόλσον είναι Νεοϋορκέζα, καθώς μετακόμισε στην πόλη ως παιδί, μετά το διαζύγιο των γονιών της. Ο πατέρας της παρέμεινε στη Φλόριντα, αλλά η μητέρα της, Κάθριν, ήθελε να γίνει συγγραφέας. Στα 27 της, μετακόμισε με τις δύο κόρες της σε ένα μέρος όπου θα μπορούσε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Είναι μια απόφαση για την οποία η Πόλσον εξακολουθεί να νιώθει δέος και να της είναι ευγνώμων. «Ήταν το θάρρος της μητέρας μου και η επιδίωξη της δημιουργικής της ζωής που μου επέτρεψαν να έχω αυτήν την ζωή που έχω τώρα κι' εγώ» θα πει.

«Τα πράγματα που μου έχουν συμβεί επαγγελματικά θα μπορούσα να τα ονειρευτώ, αλλά ποτέ δεν θα μπορούσα να τα φανταστώ με απτό τρόπο», λέει η ηθοποιός και αποκαλύπτει ότι ένα μέντιουμ της είπε κάποτε ότι θα γινόταν διάσημη σε σχετικά μεγάλη ηλικία. Ήταν 37 ετών και ασχολούνταν με το επάγγελμα για 18 χρόνια όταν τελικά κάτι άρχισε να αλλάζει...

(Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images)

Η Σάρα Πόλσον ζει τη ζωή με τους δικούς της όρους. Είναι πολύ απασχολημένη με την τέχνη της υποκριτικής και αφοσιωμένη σε αυτήν, γνωρίζει όμως παράλληλα πόσο εφήμερα είναι όλα. «Δεν θα έλεγα ότι βλέπω το ποτήρι μισοάδειο, αλλά δεν το βλέπω και μισογεμάτο».

Όσοι την γνωρίζουν λένε ότι η αφοσίωσή της στα ζώα αγγίζει τα όρια της εμμονής. «Μερικές φορές τα πρωινά μου είναι απλώς δύο ώρες απασχόλησης με τα σκυλιά πριν καθίσω και πιω μια γουλιά από το τσάι μου» παραδέχεται.