Σάρον Στόουν: Σέξι «αφέντρα» στην πιο προκλητική φωτογράφιση της ζωής της

Τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από το «Βασικό Ένστικτο», που έμελλε να γράψει την δική του ιστορία και η Σάρον Στόουν εξακολουθεί να είναι μια άκρως θελκτική γυναίκα στα 67 της. Η νέα καμπάνια του διάσημου οίκου Mugler στην οποία πρωταγωνιστεί είναι εμπνευσμένη από τα θρίλερ ταινιών της δεκαετίας του 1990.

Η διάσημη ηθοποιός φοράει ριγέ, μάλλινο σακάκι, με βαθύ ντεκολτέ, μια φούστα ασορτί με σκίσιμο - εμπνευσμένη από τη συλλογή «Lingerie» Φθινόπωρο-Χειμώνας 1998/1999 -μαύρα γάντια και μαύρο οπάκ καλσόν με ψηλοτάκουνες μαύρες γόβες. Τα αυτιά της κοσμούν ογκώδη σκουλαρίκια. Οι πόζες της φωτογράφισης άκρως προκλητικές και σέξι, καθώς η Σάρον Στόουν στη μια φωτογραφία στέκεται όρθια, ανάμεσα στα πόδια ενός άνδρα που είναι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι και φορά μόνο το σλιπ του, ενώ στην άλλη κάθεται σταυροπόδι επάνω σε μια συρταριέρα.

«Μέσα από την δυναμική και σαγηνευτική γλώσσα του σώματός της, απεικονίζει κάθε σιλουέτα, ενώ παράλληλα αρθρώνει τις πολυεπίπεδες ταυτότητες της γυναίκας Mugler», ανέφερε το διάσημο brand για την Σάρον Στόουν.

Σε άλλα κλικς του φωτογραφικού φακού η ντίβα Σάρον Στόουν είναι ντυμένη στα κόκκινα. Κόκκινη μπλούζα, κόκκινο καλσόν με ραφή, κόκκινα γάντια, χρυσά σκουλαρίκια και κόκκινες γόβες από βελούδο.