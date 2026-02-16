«Σαρώνει» την Κω η κακοκαιρία - Μεγάλες ζημιές από πτώσεις δέντρων

Έντονη κακοκαιρία έπληξε την Κω, με το παραλιακό μέτωπο να γίνεται ένα με τη θάλασσα. Η ένταση των άνεμων προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημίες. Από το σημείο της Αστυνομίας στην Καμάρα έως το γεφύρι του Μπαρμπαγιάννη, ο παραλιακός δρόμος καλύφθηκε από νερά και φερτά υλικά, καθιστώντας αναγκαίο το κλείσιμό του, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης από τα μηχανήματα του Δήμου.

Σύμφωνα με το kosnews24.gr, ζημιές καταγράφηκαν επίσης στην Κέφαλο και στην Καρδάμαινα, ενώ στη Ζια πραγματοποιήθηκαν πτώσεις δέντρων λόγω των ισχυρών άνεμων. Τα ορμητικά κύματα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στα κτίρια, με τους ιδιοκτήτες να βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς οι ζημιές είναι μεγάλες και η ανησυχία εντείνεται λόγω των νέων ισχυρών ανέμων που αναμένονται.

credits: kosnews24.gr

Παρκαρισμένα αυτοκίνητα στο λιμάνι της Κω παρασύρθηκαν έξω από το Κάστρο, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που επικράτησαν την Κυριακή στην περιοχή.

Σάρωσε και οχήματα η κακοκαιρία

Τα ορμητικά θαλάσσια νερά που έφταναν στο οδόστρωμα παρέσυραν σταθμευμένα οχήματα, τα οποία μετακινήθηκαν και προσέκρουσαν στα τοιχία του Κάστρου, με αποτέλεσμα να υποστούν υλικές ζημιές.

«Δυστυχώς με τη φύση δεν μπορούμε να τα βάλουμε», δήλωσε στην ΕΡΤ ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Σταμάτης Καμπουράκης, υπογραμμίζοντας πως οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε επιφυλακή για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την ασφάλεια των πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι από τις αρχές Ιανουαρίου 2026, λόγω των ισχυρών ανέμων και της έντονης θαλασσοταραχής, τμήμα του πεζοδρομίου και του οδοστρώματος είχε ήδη υποχωρήσει. Ωστόσο, τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί.

Με τη νέα επιδείνωση του καιρού και τους δυνατούς ανέμους που έπληξαν την περιοχή τις τελευταίες ημέρες, αποκολλήθηκε και νέο τμήμα του δρόμου, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η περιοχή προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου και το παραλιακό μέτωπο αποτελεί ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Κεφάλου.