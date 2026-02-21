Σάρωσε τη Λήμνο η κακοκαιρία: Μεγάλες καταστροφές στη Μύρινα - Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα

Τις «πληγές» της από την κακοκαιρία μετρά η πόλη της Μύρινας στη Λήμνο, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο των ισχυρών καιρικών φαινομένων.

Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε μέσα σε λίγες ώρες τους δρόμους σε χειμάρρους, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και επιχειρήσεις και να προκληθούν σημαντικές ζημιές.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν από το limnoslive.gr, δείχνουν την αγωνία των κατοίκων και την προσπάθεια των Αρχών να περιορίσουν τις συνέπειες.

Μάλιστα ενεργοποιήθηκε και το 112, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τα σημεία, όπου καταγράφονται πλημμυρικά επεισόδια.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Λήμνου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 21, 2026

Στην καρδιά της πόλης, στην αγορά της Μύρινας, την πλατεία ΚΤΕΛ, τους γύρω δρόμους, τα Καραμαλίδικα και τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, το νερό παρέσυρε χώματα, φερτά υλικά και ό,τι έβρισκε στο πέρασμά του.

Φωτό: limnoslive.gr

Φωτό: limnoslive.gr

Καταστήματα και επαγγελματικοί χώροι γέμισαν λάσπη, ενώ βιτρίνες και αποθήκες υπέστησαν ζημιές.

Φωτό: limnoslive.gr

Φωτό: limnoslive.gr

Κατοικίες πλημμύρισαν και οι ιδιοκτήτες προσπάθησαν με κουβάδες και σκούπες να σώσουν ό,τι μπορούσε να διασωθεί.

Φωτό: limnoslive.gr

Στους δρόμους, αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν και τα πεζοδρόμια εξαφανίστηκαν κάτω από τα νερά, δημιουργώντας εικόνες απόλυτης απόγνωσης.

Η δήμαρχος Λήμνου τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όπως ανέφερε: «Όλες οι δημοτικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για την αποκατάσταση των ζημιών και την ασφάλεια των κατοίκων».

Οι δημοτικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με εθελοντές, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, προσπαθώντας να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στους δρόμους και να περιορίσουν τις συνέπειες των πλημμυρών.

Ακατάλληλο και το νερό

Η κακοκαιρία είχε επιπτώσεις και στο δίκτυο ύδρευσης της Μύρινας. Ο Δήμος Λήμνου ανακοίνωσε ότι το νερό κρίθηκε ακατάλληλο για πόση, καλώντας τους κατοίκους:

Να μην το χρησιμοποιούν για κατανάλωση ή παρασκευή τροφίμων.

Να περιμένουν νεότερη ενημέρωση από τις αρχές.

Οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν τις επεμβάσεις σε όλο το οδικό δίκτυο, με συνεργεία και εθελοντές να δίνουν μάχη με το χρόνο.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, να παραμένουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.