Sarunashi: Το μικρό ιαπωνικό φρούτο που μπλοκάρει τον καρκίνο των πνευμόνων

Ένα μικρό, σχετικά άγνωστο φρούτο από την Ιαπωνία διαθέτει ισχυρές αντικαρκινικές ιδιότητες και μπορεί να αλλάξει για πάντα τη διαχείριση του καρκίνου του πνεύμονα. Πρόκειται για το sarunashi (Actinidia arguta), ένα είδος «σκληρού» ακτινιδίου, που συχνά αναφέρεται ως kiwiberry, το οποίο έχει λεπτό, λείο φλοιό σε αντίθεση με το πιο γνωστό ακτινίδιο. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Okayama εξέτασαν τις επιδράσεις του χυμού του sarunashi σε ποντίκια εκτεθειμένα σε καρκινογόνες ουσίες του καπνού και ανακάλυψαν σημαντική μείωση στον σχηματισμό όγκων.

Ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως, με το κάπνισμα να αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Η επιστημονική κοινότητα συνεχίζει να αναζητά ενώσεις που μπορούν να μπλοκάρουν τα πρώτα βήματα ανάπτυξης καρκίνου πριν ακόμη εμφανιστούν όγκοι. Ο χυμός του Sarunashi μειώνει τόσο τον αριθμό των όγκων όσο και των μικρών όζων στους πνεύμονες των ποντικών, ενώ ένα από τα πιο γνωστά συστατικά του, η ισοκουερσετίνη (isoQ), φαίνεται να παρέχει επιπλέον προστασία.

Μικρό φρούτο, μεγάλος αντίκτυπος στην πρόληψη καρκίνου

Στα πειράματα, ο χυμός του sarunashi ανέστειλε την πρωτεΐνη Akt, που είναι γνωστή για τον ρόλο της στην υποστήριξη της ανάπτυξης καρκίνου. Αυτό υποδηλώνει ότι το φρούτο μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την αρχική φάση εμφάνισης καρκίνου, αλλά και τις οδούς που βοηθούν την ανάπτυξη των όγκων. Η δράση του δεν περιορίζεται στη φυσική αναστολή των κυττάρων· οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο χυμός μειώνει τις βλάβες στο DNA που προκαλούνται από καρκινογόνες ουσίες, όπως η NNK και η MNNG, προάγοντας την επιδιόρθωση των γενετικών βλαβών αντί απλώς να τις αποτρέπει.

Δράση σε DNA και οδούς καρκίνου

Συγκεκριμένα, τα ποντίκια που έλαβαν χυμό sarunashi εμφάνισαν σημαντική μείωση στον αριθμό των όζων που προκαλούνται από την NNK, ενώ η ισοκουερσετίνη φαίνεται να συνεισφέρει μερικώς στην αναστολή της φάσης ανάπτυξης των όγκων μέσω της αναστολής της φωσφορυλίωσης της Akt, χωρίς όμως να αποτελεί το κύριο ενεργό συστατικό. Σε επακόλουθη μελέτη, οι επιστήμονες εξέτασαν ένα τσάι από φύλλα και κλαδιά του φυτού και διαπίστωσαν αντικαρκινική δραστηριότητα, αν και σε μικρότερη ένταση, υποδεικνύοντας ότι τα ενεργά συστατικά υπάρχουν σε χαμηλότερη συγκέντρωση.

Οι ερευνητές διερεύνησαν επίσης την επίδραση του sarunashi σε μοντέλα προκαρκινικών αλλαγών του παχέος εντέρου. Ποντίκια που έλαβαν το τσάι παρουσίασαν σημαντική μείωση στις αλλοιώσεις που θεωρούνται πρώιμα σημάδια ανάπτυξης καρκίνου, υποδηλώνοντας ότι οι προστατευτικές ιδιότητες του φυτού μπορεί να επεκτείνονται και σε άλλους τύπους καρκίνου. Αν και δεν παρατηρήθηκαν όγκοι κατά τη διάρκεια της μελέτης, η μείωση των πρώιμων βλαβών υποδηλώνει ότι το sarunashi μπορεί να διαθέτει ευρύτερη αντικαρκινική δράση.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν πως δρα σε πολλαπλά επίπεδα: μπλοκάρει την έναρξη της καρκινογένεσης, περιορίζει την ανάπτυξη όγκων, ενισχύει την επιδιόρθωση του DNA και αναστέλλει σηματοδοτικές οδούς που προάγουν τον καρκίνο. Αυτή η πολυεπίπεδη δράση καθιστά τον χυμό και τα συστατικά του, όπως η ισοκουερσετίνη, υποσχόμενες επιλογές για την πρόληψη καρκίνου του πνεύμονα και πιθανώς άλλων τύπων καρκίνου στο μέλλον.

Προοπτικές για ευρύτερη αντικαρκινική δράση

Παρά το ότι οι τρέχουσες έρευνες περιορίζονται σε πειραματικά μοντέλα, τα ευρήματα ανοίγουν τον δρόμο για κλινικές δοκιμές και δείχνουν ότι η αξιοποίηση φυσικών προϊόντων, όπως το sarunashi, μπορεί να προσφέρει καινοτόμες προσεγγίσεις στην πρόληψη καρκίνου. Η ανακάλυψη αυτή προσφέρει μια νέα οπτική για την αντικαρκινική διατροφή και την ανάπτυξη φυσικών θεραπειών που ενισχύουν την κυτταρική αντίσταση στις πρώιμες γενετικές βλάβες που οδηγούν σε όγκους.