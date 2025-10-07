Σάττι: Βάζει φρένο στην επαγγελματική της πορεία «Θα χρειαστώ χρόνο για να ξαναγνωρίσω τον εαυτό μου»

Και αφού ολοκλήρωσε τις συναυλίες της στην Ελλάδα και συνεχίζει ακάθεκτη με συναυλίες στην Ευρώπη και περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Μαρίνα Σάττι πήρε την απόφαση, μετά το τέλος των επαγγελματικών της υποχρεώσεων να κάνει ένα διάλειμμα...

«Νομίζω πως έχω ωριμάσει πολύ μέσα σε σχεδόν δύο χρόνια. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο απ’ όσα συμβαίνουν. Νιώθω ότι πρέπει να δουλεύω για αυτό κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή, γιατί οι άνθρωποι αφιερώνουν τον χρόνο τους για να έρθουν να σε δουν, να αγοράσουν ένα εισιτήριο. Ίσως είναι η μοναδική φορά που θα σε δουν, ή ελπίζω όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε νιώθω ότι πρέπει να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου κάθε φορά» είπε η τραγουδίστρια στη συνέντευξη που έδωσε στο WiWibloggs.

Και συνέχισε: «Νομίζω ότι θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο για να αφομοιώσω όλες αυτές τις πληροφορίες. Είναι πάρα πολλά όσα συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια, όλα το ένα μετά το άλλο. Νομίζω πως θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να επεξεργαστώ όλα αυτά και να ξαναγνωρίσω τον εαυτό μου, γιατί συνέβησαν πολλά και αλλάζουμε. Και νομίζω πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά θέλω να συνεχίσω να δημιουργώ ενδιαφέροντα πράγματα, νέα πράγματα που να έρχονται από μέσα μου και να αντιπροσωπεύουν αυτό που είμαι κάθε φορά».