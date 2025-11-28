Μαρίνα Σάττι: Ακυρώνει τις συναυλίες της στην Αμερική - Η περιπέτεια της υγείας της

Η ακύρωσης της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στα πρόσφατα Madwalk 2025 για λόγους υγείας προκάλεσε στεναχώρια στους θαυμαστές της και μια έκδηλη ανησυχία για το τι συμβαίνει με την τραγουδίστρια. Στο καπάκι ήρθε και η ανακοίνωση της ακύρωσης των συναυλιών της στην Αμερική και οι κακές γλώσσες πήραν φωτιά. Το PR Team της τραγουδίστριας έσπευσε να ηρεμήσει τους θαυμαστές της και με ανακοίνωσή ξεκαθαρίζει πως οι γιατροί της είπαν στη Μαρίνα πως χρειάζεται ξεκούραση και χαλάρωση ώστε να γίνει εντελώς καλά.

«Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται. Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη. Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα», επισημαίνει η ανακοίνωση.

«Θέλω να συνεχίσω να δημιουργώ ενδιαφέροντα πράγματα»

Πριν από μερικές εβδομάδες πάντως η Σάττι είχε πει σε συνέντευξή της έγιναν πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια και θέλει να ξανασυστηθεί με τον εαυτό της. «Είναι πάρα πολλά όσα συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια, όλα το ένα μετά το άλλο. Νομίζω πως θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να επεξεργαστώ όλα αυτά και να ξαναγνωρίσω τον εαυτό μου, γιατί συνέβησαν πολλά και αλλάζουμε. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά θέλω να συνεχίσω να δημιουργώ ενδιαφέροντα πράγματα, νέα πράγματα που να έρχονται από μέσα μου και να αντιπροσωπεύουν αυτό που είμαι κάθε φορά».