Σοφία Καζαντζιάν για Μάριο Ιορδάνου: «Κι όλα να μου τα πάρεις είμαι ευτυχισμένη μαζί του, μου αρκεί»

Η Σοφία Καζαντζιάν μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα και στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 για τον άντρα της ζωής της, τον Μάριο Ιορδάνου και πώς έχουν βρει την ισορροπία στη σχέση τους. «Έχω μεγαλώσει σε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια. Οι γονείς μου είναι πολύ καλά μαζί και είναι δεμένοι. Δεν υπήρχε όμως στο μυαλό μου το να ζήσω συντροφικά. Δηλαδή, πιστεύω ότι με έναν άντρα που δεν θα με στήριζε δεν θα μπορούσα να υπάρξω.

Η σχέση που έχω με τον Μάριο δεν μοιάζει με αυτή των γονιών μου, γιατί είμαστε πάρα πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Αγαπιόμαστε επειδή αποδεχόμαστε ο ένας στον άλλον, εννοώ και οι τέσσερίς μας, αλλά συνυπάρχουμε υπέροχα. Και ο Μάριος τα πάει εξαιρετικά με τους γονείς μου.

«Θέλω να είμαι μαζί του»

Δεν περίμενα, τον μεγάλο έρωτα, τον άνθρωπο που θα ήμουν για πάντα, αλλά μιλώντας μέσα από την καρδιά μου θα πω ότι και να μου τα πάρεις όλα, που όσοι με ξέρουν, ξέρουν πόσο αγαπάω να είμαι στη σκηνή, να γράφω, λατρεύω αυτό που κάνω, δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο ζωή μου, αλλά και όλα να μου τα πάρεις είμαι πολύ ευτυχισμένη με τον Μάριο, μου αρκεί!

Να είναι αυτός, να πηγαίνουμε το σινεμά μας, στις βόλτες μας, με τα σκυλιά μας, με τα γατιά μας, να πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα, να ταξιδεύουμε. Θέλω να είμαι μαζί του και είμαι πολύ ευτυχής που καταφέρνω να το ζω.

«Το πάθος μας παίρνει διάφορες μορφές»

Το πάθος σημαίνει ότι δένομαι πάρα πολύ με κάτι. Ναι, αυτό το δέσιμο το έχουμε. Αλλά το πάθος μας παίρνει διάφορες μορφές. Μπορεί να είναι μία δημιουργική έξαρση, μπορεί να είναι τα πάντα. Δηλαδή να κοιταχτούμε και να πούμε: παίρνουμε τώρα τη βαλίτσα και φεύγουμε, εξαφανιζόμαστε. Είναι αυτή η σύμπνοια κυρίως που έχουμε μεταξύ μας.

Δεν έχω κρούσεις από άλλους άντρες. Αν η πόρτα είναι κλειστή, είναι κλειστή. Και να έχω, δεν τις βλέπω. Ούτε κι εκείνος. Είμαστε τόσο κλειδωμένοι στον μικρόκοσμό μας, που δεν υπάρχει αυτό. Και ξέρεις αυτό που λέμε το αλάτι και το πιπέρι. Αν είναι άνωσο από την αρχή το φαγητό, τι να το κάνεις το αλάτι και το πιπέρι μετά».