Σοφία Παυλίδου: «Κοίταξα μέσα μου και είδα ένα τραυματισμένο παιδί, με πάρα πολλά θέματα»

Για το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί, την ψυχοθεραπεία και την αυτογνωσία μίλησε η Σοφία Παυλίδου που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» και εξήγησε: «Βρίσκεις τον εαυτό σου όταν κοιτάς μέσα σου… Όταν το καταφέρεις αυτό είσαι ελεύθερος. Αυτό δεν γίνεται σήμερα γι’ αυτό και έχουμε γεμίσει αυτοάνοσα».

Μιλώντας για τα παιδικά της χρόνια η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι ψάχνοντας μέσα της έκανε μια διαπίστωση: «Σε εμένα είδα ένα τραυματισμένο παιδί, με πάρα πολλά θέματα. Ήμουν σε μία οικογένεια που χωρίς να το συνειδητοποιώ, ήμουν παραμελημένη και για να αγαπηθώ πρέπει κάτι να κάνω, να δίνω κάτι. Οι επιλογές μου ήταν από την τραυματισμένη Σοφία. Και είμαι χαρούμενη που τα τελευταία χρόνια και με την ψυχοθεραπεία και την προσωπική δουλειά, έχω συνειδητοποιήσει πολλά για τον εαυτό μου. Σωματοποίησα πολλά πράγματα που κρατούσα μέσα μου και είχα πόνους στο σώμα μου, στην πλάτη μου, για χρόνια. Οδηγήθηκα στον βιοσυντονισμό και κατάλαβα πολλά πράγματα».

Όσο για το αν σκέφτεται να αποκτήσει παιδί; «Δεν σκέφτομαι πλέον να αποκτήσω παιδί… Βέβαια, αν είμαι με έναν άνθρωπο και έχει διάρκεια και θέλουμε, υπάρχουν τόσα παιδιά που χρειάζονται αγάπη» εξομολογήθηκε.