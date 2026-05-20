Σοφία Παυλίδου: «Η πιο δύσκολη συζήτηση με τα παιδιά μου ήταν η ανακοίνωση του διαζυγίου»

Η Σοφία Παυλίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα» και αναφέρθηκε στο διαζύγιό της και πώς το διαχειρίστηκε όταν το συζήτησε με τα παιδιά της.

«Στη ζωή μας συμβαίνουν πολλά περιστατικά που μπορείς να χάσεις το κέντρο σου. Ακόμα και το διαζύγιό μου ήταν μια περίοδος που ήθελε προσπάθεια. Είναι δυσκολίες αυτές της ζωής.

Η πιο δύσκολη συζήτηση με τα παιδιά μου ήταν η ανακοίνωση του διαζυγίου. Σε όποια ηλικία και να είναι, γιατί εμένα ήταν 15 χρόνων, πρέπει να δώσεις μια λογική εξήγηση. Κατάλαβαν ότι εγώ και ο πατέρας τους έχουμε μια αγάπη και ότι δεν θα αλλάξει κάτι ουσιαστικά, απλά ένα σπίτι... Γιατί εμείς με τον Χρήστο κάναμε μαζί ταξίδια, τραπέζια, οπότε έγινε πολύ ομαλά αυτό» εξήγησε.