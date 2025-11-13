Σοφία Παυλίδου: «Μεγάλωσα στον αυτόματο, δεν είχα την αγκαλιά και την προσοχή από τους γονείς μου»

Την δική της αλήθεια για το οικογενειακό περιβάλλον που μεγάλωσε αποκάλυψε η Σοφία Παυλίδου, που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day».

«Το περιβάλλον που μεγάλωσα δεν ήταν σκληρό, ούτε υπήρχε αυστηρότητα. Ίσα-ίσα εγώ μεγάλωσα στον αυτόματο. Επειδή έχω δυο μεγάλα αδέλφια, και η μαμά μου δεν ήθελε τρίτο παιδί αλλά κάπως το έκανε, δε με πρόσεχε κανένας. Μόνη μου ήμουν σε ό,τι έκανα. Το ένιωθα αυτό. Συνέβαινε αυτό. Οπότε αισθάνθηκα την ανάγκη να φύγω μόνη μου.

Η αλήθεια είναι ότι στην πορεία της ζωής μου ήμουν αρκετά μόνη μου. Δε ζήτησα ποτέ τη βοήθεια των γονιών μου. Δεν τους ενημέρωνα ποτέ για τίποτα, μόνο για τα βασικά, παντρεύομαι, γεννάω... Δεν είχα την αγκαλιά και την προσοχή και καθένας από τους γονείς μου δε μου την έδωσε για τους δικούς του λόγους.

Είχαν κι αυτοί τα δικά τους θέματα. Τους έχω συγχωρέσει και το έχω δουλέψει όλο αυτό. Τώρα το συζητάω όμορφα και ωραία. Υπήρχε μια μοναξιά. Παρ’ όλα αυτά είχα και μια απίστευτη αισιοδοξία. Έτσι ήταν και οι γονείς μου, αυτό το κρατάω από αυτούς. Η μεταξύ τους αγάπη είναι κάτι ακόμα που έχω κρατήσει από αυτούς» εξομολογήθηκε.

Και συμπλήρωσε: «Όταν ξαναήρθα εγώ κοντά τους και άρχισα να μιλάω, οι γονείς μου ήταν και σε μια ηλικία που δεν είχε νόημα να το συζητήσω. Γιατί να πληγώσεις και τι να καταλάβουν; Έκανα μια κουβέντα αλλά έβλεπα και ένα τοίχος. Δεν υπήρχε κατανόηση».