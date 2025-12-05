Μαρία Κωνσταντάρου: «Δεν ήξερα ότι η θεία μου δεν είναι μαμά μου - Τον πατέρα μου τον γνώρισα 6 ετών»

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια η ηθοποιός Μαρία Κωνσταντάρου, καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» μίλησε για πολύ προσωπικά θέματα, όπως για τον χωρισμό των γονιών της και πώς το γεγονός αυτό επηρέασε τη ζωή της.

«Ο πατέρας μου χώρισε με τη μητέρα μου ευθύς αμέσως που γεννήθηκα. 40 ημερών με πήρε από την Πτολεμαΐδα και με έφερε στις αδελφές του στην Αθήνα, στην πλατεία Μητροπόλεως. Πάντα αναρωτιόμουνα την εποχή εκείνη, πώς ένα βρέφος 40 ημερών έκανε ένα ταξίδι με τον σιδηρόδρομο. Ποιος το άλλαξε, ποιος του έδωσε γάλα. Αυτό παραμένει μυστήριο. Με τη μητέρα μου δεν είχα καμία σχέση, ούτε ήθελα να έχω. Είναι ένα θέμα που δεν θέλω να το συζητήσω καθόλου» εξήγησε.

Και συμπλήρωσε:«Μαμά έλεγα τη μεγαλύτερη αδελφή του πατέρα μου, νομίζοντας ότι είναι η μαμά μου. Την είχα επιλέξει δηλαδή για μαμά μου, αυτή ήταν η μαμά μου. Δεν ήξερα ότι η θεία μου δεν είναι μαμά μου. Το έμαθα σιγά σιγά μόνη μου. Δεν με επηρέασε ποτέ αυτό το γεγονός στη ζωή μου».

Μιλώντας για τον πατέρα της η ηθοποιός ανέφερε. «Ο πατέρας μου ήταν δικαστικός, ήταν πότε στη μία πόλη, πότε στην άλλη, έλειπε χρόνια ή στο Παρίσι. Δεν τον ήξερα τον πατέρα μου. Κάποια στιγμή χτυπάει η πόρτα και κοιτώ από το μπαλκόνι από πάνω και λέω “μαμά, ένας κύριος με βαλίτσα” Ήμουν 6 – 7 χρονών τότε».