Μαρία Κωνσταντάρου: «Με 785 ευρώ σύνταξη δεν μπορείς να ζήσεις... ζω έναν εφιάλτη»

Η εκπομπή «The 2Night Show» είχε καλεσμένη την Μαρία Κωνσταντάρου η οποία αναφέρθηκε στην σχέση της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και είπε χαρακτηριστικά:

«Είχα την ατυχία από νωρίς στο Θέατρο Τέχνης να φανεί η αξία μου. Επομένως ήμουν επικίνδυνο στοιχείο. Αν εξαιρέσουμε την Αλίκη, η οποία ήταν σπουδαία ηθοποιός, δεν φοβόταν τίποτα και ήταν η μόνη που με πήρε να συνεργαστώ μαζί της, καμία άλλη πρωταγωνίστρια δεν τόλμησε να με πάρει να παίξω τον δεύτερο ρόλο, γιατί έβγαινα μπροστά. Η Αλίκη ήταν πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Στη γενική πρόβα ήταν μια άλλη ηθοποιός, εκεί έπαιζε για τον εαυτό της και στη πρεμιέρα έδινε αυτό που ήθελε ο κόσμος να δει, την Barbie».

«Κάποτε το θέατρο είχε μαγεία, αισθανόσουν ένα ρίγος στην παράσταση, έβλεπες τους ηθοποιούς να «πάλλονται», τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν νιώθω δικαιωμένη από την πορεία μου, έβγαιναν ρόλοι στο θέατρο που ήταν δικοί μου και δεν μπορούσα να τους πλησιάσω, δεν με έπαιρναν. Δεν ήμουν γκρινιάρα… αλλά δεν έπαιζα μπιρίμπα» τόνισε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Η ηθοποιός μίλησε και για την οικονομική της κατάσταση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. «Οι θείες του πατέρα μου, μου αφήσαν περιουσία, έχτισαν ένα σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό, κάποια στιγμή αναγκάστηκα να το πουλήσω, γιατί δεν είχα. Αγόρασα ένα διαμέρισμα στην Κηφισιά, όσο ήμουν στο θέατρο δεν είχα οικονομικό πρόβλημα. Κάποια στιγμή αναγκάστηκα να το πουλήσω, γιατί δυσκόλεψαν τα πράγματα. Είχα μια σύνταξη και από τον πατέρα μου. Με το που ήρθε ο Τσίπρας τις έκοψε. Εκεί τα έπαιξα, άρχισα να πουλάω πίνακες, αντίκες και κοσμήματα για να ζήσω.

Έχουν αρχίσει να λιγοστεύουν... ό,τι έχει απομείνει από την πώληση του σπιτιού. Χρειάζομαι από εκεί να τραβάω… Με 785 ευρώ σύνταξη δεν μπορείς να ζήσεις, ζω έναν εφιάλτη κατά καιρούς ότι αν τελειώσουν και αυτά τα ελάχιστα χρήματα που έχω τι θα κάνω; Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάω σε γηροκομείο. Το σπίτι του ηθοποιού; Απαπαπα!».