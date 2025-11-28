Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό - Με ενδιαφέρει να κερδίσω την αιώνια ζωή»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε στο “Πρωινό” για την προσωπική του ζωή, το “για πάντα”, αλλά και την πίστη του στον Χριστό. Στην εκπομπή της Παρασκευής 28/11, είδαμε ένα μικρό απόσπασμα, καθώς όλη η συνέντευξη θα μεταδοθεί τη Δευτέρα 1/12 από το μαγκαζίνο του ΑΝΤ1. «Δεν μου είναι εύκολο να βάλω έναν άνθρωπο στη ζωή μου και να ξέρω ότι θα ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου μαζί του γιατί αυτό είναι κάτι που θέλω να το ζήσω. Δεν ξέρεις ποτέ, η ζωή είναι απρόβλεπτη. Μπορεί σε έναν μήνα να σου παρουσιάσω ότι έχω γυναίκα και παντρεύομαι».

«Βρίστε με όσοι θέλετε»

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στη μεγάλη του πίστη στον Χριστιανισμό λέγοντας πως δεν τον ενδιαφέρει αν τον κρίνουν γι’ αυτό. «Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στον Χριστό. Παραδομένος! Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορώ να είμαι εκεί, εκεί που θέλω να πάω. Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά θέλω να πάω. Δεν με ενδιαφέρει να με κρίνουν, το ’χω πει 1000 φορές, δεν με νοιάζει. Βρίστε με όσοι θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει. Καθόλου. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχω ένταση, όταν μιλάω. Τρελαίνομαι».

«Δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του»

Ο Οικονομόπουλος πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του Γιώργου Μαζωνάκη και τα έβαλε με τα κανάλια για τον τρόπο που του φέρθηκαν την περίοδο του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο. «Τον αγαπώ τον Γιώργο. Έχει κάνει κι αυτός τη δική του πορεία. Είναι κρίμα να βλέπεις έναν άνθρωπο να τον πετροβολούν από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλα τα κανάλια και αυτός ο άνθρωπος να πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να μην μπορεί».