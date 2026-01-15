Σχεδόν μισό ρεύμα από ΑΠΕ στην Ελλάδα: Στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία το 2024

Με ταχύτητα που λίγοι θα προέβλεπαν πριν από μία δεκαετία, η Ελλάδα ανεβαίνει κατηγορία στον ευρωπαϊκό χάρτη της καθαρής ενέργειας. Το 2024, σχεδόν το μισό της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα καλύφθηκε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας , τοποθετώντας την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ελλάδα, Γερμανία, Ισπανία στο ίδιο «κλαμπ»

Συγκεκριμένα, με 51,2% συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην κορυφαία ομάδα χωρών μαζί με τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Βέβαια, ο πήχης παραμένει ακόμη ψηλότερα για χώρες όπως η Αυστρία και η Σουηδία, που εδώ και χρόνια κινούνται σε πολύ υψηλότερα ποσοστά λόγω ισχυρής υδροηλεκτρικής παραγωγής.

Με απλά λόγια: η Ελλάδα δεν «έπιασε απλώς τον μέσο όρο», αλλά παίζει πλέον στο άνω ράφι της ευρωπαϊκής ενεργειακής λίστας.

In 2024, the highest shares of renewable energy sources in gross electricity consumption in the EU were in:



🇦🇹Austria (90.1%, mostly hydro)

🇸🇪Sweden (88.1%, mostly hydro and wind)



Lowest in:

🇲🇹Malta (10.7%)

🇨🇿Czechia (17.9%)



Η μεγάλη εικόνα στην ΕΕ

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, οι ΑΠΕ αντιπροσώπευσαν το 47,5% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2024.

Πρόκειται για αύξηση 2,1 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2023 και για σχεδόν τριπλασιασμό (+30 π.μ.) σε βάθος 20ετίας:

2004: 15,9%

2014: 28,6%

2024: 47,5%

Η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι πια σχέδιο επί χάρτου. Είναι αριθμοί.

Τα αιολικά σηκώνουν το βάρος

Στο μείγμα των «πράσινων» πηγών, η αιολική ενέργεια παραμένει ο βασικός πρωταγωνιστής, καλύπτοντας το 38% της συνολικής παραγωγής από ΑΠΕ στην ΕΕ. Ακολουθεί η υδροηλεκτρική ενέργεια με 26,4%, με τις δύο αυτές πηγές να αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα της πράσινης ηλεκτροπαραγωγής.

Η εικόνα συμπληρώνεται από:

Ηλιακή ενέργεια: 23,4%

Στερεά βιοκαύσιμα: 5,8%

Λοιπές ανανεώσιμες πηγές: 6,4%

Η ηλιακή ενέργεια κάνει τη διαφορά

Αν υπάρχει μία πηγή που «τρέχει» με ιλιγγιώδη ρυθμό, αυτή είναι η ηλιακή ενέργεια. Το 2008 συμμετείχε μόλις με 1% στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα. Σήμερα, έχει εκτοξευθεί από 7,4 TWh το 2008 σε 304 TWh το 2024, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση από κάθε άλλη ΑΠΕ.

Για χώρες όπως η Ελλάδα, με υψηλή ηλιοφάνεια και κορεσμένο πλέον επενδυτικό ενδιαφέρον στα φωτοβολταϊκά, το μήνυμα είναι σαφές: το «στοίχημα» των ΑΠΕ δεν αφορά το αν, αλλά το πόσο γρήγορα.