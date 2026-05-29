Σχέσεις και Οικονομικά περνούν από «τεστ» για 4 ζώδια σήμερα 29/5

Δοκιμασίες στον τομέα των σχέσεων και τον οικονομικών φέρνουν τα άστρα για σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου! Η Αφροδίτη από το ζώδιο του Καρκίνου σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό, μία όψη που περνάει από «τεστ» συναισθήματα , ανθρώπινες σχέσεις αλλά και τις οικονομικές ισορροπίες ενώ η ανάγκη μας για ασφάλεια και σταθερότητα είναι φανερό ότι σήμερα δοκιμάζεται! Οι άνθρωποι γίνονται πιο συγκρατημένοι στην έκφραση των συναισθημάτων τους, ενώ δεν λείπουν οι αποστάσεις, οι απογοητεύσεις ή ακόμα και το αίσθημα μοναξιάς. Παράλληλα, οι οικονομικές υποχρεώσεις, οι καθυστερήσεις ή τα έξοδα προκαλούν πίεση και ανασφάλεια. Το τετράγωνο αυτό λειτουργεί σαν ένα «τεστ αντοχής» κυρίως για Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους που έχουν γεννηθεί στις 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου, 2 έως 6 Ιουλίου, 3 έως 7 Οκτωβρίου και 1 έως 5 Ιανουαρίου αντίστοιχα. Η ημέρα απαιτεί ωριμότητα, ψυχραιμία και αποφυγή παρορμητικών αποφάσεων τόσο στον έρωτα όσο και στα οικονομικά ζητήματα.

Κριός – Μία ημέρα ελλείψεων

Μία ημέρα με ελλείψεις και εμπόδια είναι αυτή η Παρασκευή για το ζώδιο σου αγαπητέ μου Κριέ! Η Αφροδίτη από τον Καρκίνο, σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο από το ζώδιο σου και εσύ αισθάνεσαι ότι έχει έρθει η ώρα να βάλεις τα όρια σου και να πάρεις κάποιες σκληρές αποφάσεις κυρίως για οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα. Είσαι αντιμέτωπος προσωρινά με ένα εμπόδιο, που αφορά ένα οικογενειακό ζήτημα της οικογένειας, μία ερωτική ιστορία του παρελθόντος, ή μία οικονομική υπόθεση από τα παλιά που τώρα πρέπει να διεκπεραιώσεις! Η μέρα απαιτεί ψυχραιμία και όχι παρορμητικές κινήσεις!

AstroTip: Κάποιες στιγμές είναι απαραίτητο να κάνουμε «εκπτώσεις» στα «θέλω» μας!

Ταύρος – Απόσταση και συναισθηματική ψυχρότητα



Η σημερινή Παρασκευή φίλε μου Ταύρε σε βάζει σε μία πιο σοβαρή και συγκρατημένη διάθεση, καθώς το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον Καρκίνο με τον Κρόνο από τον Κριό δημιουργεί εμπόδια στις επικοινωνίες αλλά και στις προσωπικές σου επαφές. Μία συζήτηση μπορεί να σε στεναχωρήσει ή να νιώσεις πως οι άνθρωποι γύρω σου δεν ανταποκρίνονται συναισθηματικά όπως θα ήθελες. Παράλληλα, παλιές σκέψεις και ανασφάλειες επιστρέφουν και σε κάνουν πιο καχύποπτο απέναντι στις προθέσεις των άλλων. Απόφυγε να κρατήσεις μέσα σου παράπονα ή πικρίες που αργότερα θα σε βαραίνουν περισσότερο.

AstroTip: Μην θεωρείς δεδομένο πως όλοι μπορούν να εκφράζονται με τον τρόπο που θέλεις.

Δίδυμοι – Οικονομικές υποχρεώσεις και περιορισμοί



Από το πρωί σήμερα αγαπητέ μου Δίδυμε νιώθεις πως οι υποχρεώσεις αυξάνονται και ότι χρειάζεται να κινηθείς πιο προσεκτικά σε οικονομικά αλλά και σε προσωπικά ζητήματα. Η Αφροδίτη από τον Καρκίνο σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό φέρνει προσωρινές καθυστερήσεις σε χρήματα, συμφωνίες ή σχέδια που περίμενες να εξελιχθούν πιο εύκολα. Δεν αποκλείεται επίσης να απογοητευτείς από τη στάση ενός φιλικού προσώπου ή να αισθανθείς πως κάποιος κρατά αποστάσεις απέναντί σου. Η ημέρα απαιτεί ρεαλισμό και όχι βιαστικές κινήσεις ή υπερβολικές απαιτήσεις από τους άλλους.

AstroTip: Μην πιέζεις καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο για να ξεκαθαρίσουν.

Καρκίνος – Βάρος ευθυνών και συναισθηματική πίεση



Η Παρασκευή Καρκίνε μου φέρνει μία πιο κουραστική και απαιτητική ατμόσφαιρα, καθώς η Αφροδίτη από το ζώδιό σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό και αισθάνεσαι πως οι ευθύνες μεγαλώνουν. Σήμερα μπορεί να έρθεις αντιμέτωπος με μία επαγγελματική δυσκολία, μία ψυχρότητα σε προσωπική σχέση ή μία κατάσταση που σε αναγκάζει να λειτουργήσεις πιο ώριμα και σοβαρά. Η ανάγκη σου για στήριξη είναι έντονη, όμως οι άλλοι φαίνεται να μην μπορούν εύκολα να ανταποκριθούν στις προσδοκίες σου. Μην απογοητεύεσαι από προσωρινά εμπόδια ή καθυστερήσεις.

AstroTip: Κράτησε χαμηλές προσδοκίες και δώσε χρόνο στις εξελίξεις να ωριμάσουν.

Λέων – Παρασκήνιο και εσωτερικές ανασφάλειες



Η σημερινή ημέρα αγαπητέ μου Λέοντα σε κάνει αρκετά πιο εσωστρεφή και προβληματισμένο, καθώς το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον Καρκίνο με τον Κρόνο από τον Κριό φέρνει ψυχική κόπωση αλλά και απογοήτευση γύρω από σχέδια ή προσδοκίες που δεν εξελίσσονται όπως περίμενες. Κάποια υπόθεση από το παρελθόν επιστρέφει στο μυαλό σου και σε βάζει σε διαδικασία να επανεξετάσεις αποφάσεις, συναισθήματα ή ανθρώπους που σε πλήγωσαν. Παράλληλα, μία καθυστέρηση ή ένα εμπόδιο σε ταξίδι, σχέδιο ή επαγγελματική υπόθεση μπορεί να σε εκνευρίσει αρκετά.

AstroTip: Μην αφήνεις τις αρνητικές σκέψεις να σε απομακρύνουν από όσα αξίζεις.

Παρθένος – Αποστάσεις και απογοητεύσεις από ανθρώπους



Η σημερινή Παρασκευή αγαπητέ μου Παρθένε σε φέρνει αντιμέτωπο με μία πιο ψυχρή και περιοριστική ατμόσφαιρα στις σχέσεις και στις επαφές σου. Η Αφροδίτη από τον Καρκίνο σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό δημιουργεί απογοητεύσεις μέσα από φιλίες, κοινωνικές σχέσεις αλλά και από ανθρώπους που περίμενες να σταθούν περισσότερο δίπλα σου. Παράλληλα, οικονομικές υποχρεώσεις ή εκκρεμότητες σε πιέζουν και σε κάνουν να λειτουργείς πιο αγχωμένα και επιφυλακτικά. Δεν είναι η κατάλληλη ημέρα για μεγάλα ανοίγματα, ούτε για συναισθηματικές υπερβολές. Χρειάζεται υπομονή και καλύτερη διαχείριση των προσδοκιών σου.

AstroTip: Μην επενδύεις συναισθηματικά σε ανθρώπους που δεν δείχνουν ξεκάθαρα τις προθέσεις τους.

Ζυγός – Πίεση στα επαγγελματικά και στις σχέσεις



Από το πρωί σήμερα Ζυγέ μου νιώθεις πως οι απαιτήσεις των άλλων γίνονται πιο έντονες και πως χρειάζεται να κρατήσεις ισορροπίες σε επαγγελματικά αλλά και προσωπικά ζητήματα. Η Αφροδίτη από τον Καρκίνο σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό δημιουργεί ψυχρότητα στις σχέσεις, δυσκολίες σε συνεργασίες αλλά και ένα αίσθημα μοναξιάς ή συναισθηματικής απόστασης. Μπορεί να χρειαστεί να πάρεις μία πιο ώριμη απόφαση ή να αποδεχτείς ότι μία κατάσταση δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελες. Απόφυγε τις πιεστικές συζητήσεις και τις υπερβολικές απαιτήσεις από τους άλλους.

AstroTip: Κάποιες σχέσεις χρειάζονται χρόνο και όχι πίεση για να λειτουργήσουν σωστά.

Σκορπιός – Εμπόδια σε σχέδια και καθυστερήσεις



Η Παρασκευή φίλε μου Σκορπιέ φέρνει μικρές αναβολές, εμπόδια και μία αίσθηση πως τίποτα δεν κυλά με την ταχύτητα που θα επιθυμούσες. Η Αφροδίτη από τον Καρκίνο σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό προκαλεί πίεση στην καθημερινότητα, στην εργασία αλλά και σε υποχρεώσεις που σε κουράζουν ψυχολογικά και σωματικά. Παράλληλα, ένα ταξίδι, μία μετακίνηση ή μία επαγγελματική υπόθεση μπορεί να συναντήσει προσωρινές δυσκολίες ή καθυστερήσεις. Στα αισθηματικά υπάρχει μία αίσθηση απόστασης ή απογοήτευσης που σε προβληματίζει αρκετά.

AstroTip: Μην απογοητεύεσαι από μία προσωρινή στασιμότητα ή από ένα «όχι» της στιγμής.

Τοξότης – Συναισθηματικά βάρη και οικονομική πίεση



Για σήμερα τα άστρα αγαπητέ μου Τοξότη βάζουν το ζώδιο σου σε πιο σοβαρές σκέψεις γύρω από οικονομικά αλλά και αισθηματικά ζητήματα που δεν μπορούν πλέον να μείνουν στην άκρη. Η Αφροδίτη από τον Καρκίνο σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό σε βάζει στη διαδικασία να δεις πιο ρεαλιστικά μία σχέση, μία οικονομική υπόθεση ή μία κατάσταση που σε είχε κουράσει συναισθηματικά. Δεν αποκλείεται επίσης να αισθανθείς πως δεν λαμβάνεις την ανταπόκριση ή τη στήριξη που θα ήθελες από ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Η ημέρα χρειάζεται μέτρο και ψυχραιμία.

AstroTip: Μην αφήνεις την απογοήτευση να σε κάνει να κλείνεσαι στον εαυτό σου.

Αιγόκερως – Συναισθηματική απόσταση και κούραση



Η σημερινή αστρολογική όψη της Παρασκευής αγαπητέ μου Αιγόκερε, κάνει το ζώδιο σου να βρίσκεται μία πιο βαριά και απαιτητική ατμόσφαιρα στις σχέσεις αλλά και στην ψυχολογία σου. Η Αφροδίτη από τον Καρκίνο σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό δημιουργεί αποστάσεις σε προσωπικές επαφές, ενώ οικογενειακά ζητήματα ή υποχρεώσεις του σπιτιού σε κουράζουν περισσότερο από όσο δείχνεις. Μπορεί σήμερα να αισθανθείς πως οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν τις ανάγκες σου ή πως χρειάζεται συνεχώς να αποδεικνύεις την αξία και την προσφορά σου. Απόφυγε τις σκληρές κουβέντες και μην παίρνεις αποφάσεις πάνω στη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής.

AstroTip: Κάποιες φορές χρειάζεται να δείχνεις πιο ξεκάθαρα αυτό που αισθάνεσαι.

Υδροχόος – Υποχρεώσεις και ψυχική πίεση



Από το πρωί σήμερα Υδροχόε μου η καθημερινότητα γίνεται πιο απαιτητική και αισθάνεσαι πως οι υποχρεώσεις δεν σου αφήνουν περιθώριο για χαλάρωση ή συναισθηματική ξεγνοιασιά. Η Αφροδίτη από τον Καρκίνο σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό φέρνει καθυστερήσεις, πίεση σε συζητήσεις αλλά και μία αίσθηση πως δεν υπάρχει εύκολη συνεννόηση με τους ανθρώπους γύρω σου. Κάποια λόγια σήμερα μπορεί να σε στεναχωρήσουν ή να νιώσεις πως χρειάζεται να κρατήσεις αποστάσεις από πρόσωπα που σε κουράζουν ψυχικά. Μην φορτώνεσαι περισσότερα από όσα μπορείς πραγματικά να αντέξεις.

AstroTip: Απόφυγε την αρνητική σκέψη και μην εγκλωβίζεσαι σε απαισιόδοξα σενάρια.

Ιχθύες – Αμφιβολίες και περιορισμοί στα σχέδια σου



Η Παρασκευή φίλε μου Ιχθύ σε βρίσκει με μία πιο σοβαρή και συγκρατημένη διάθεση, καθώς η Αφροδίτη από τον Καρκίνο σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό και σε κάνει να αμφιβάλλεις για ανθρώπους, σχέδια ή προσδοκίες που είχες δημιουργήσει. Στα αισθηματικά μπορεί να υπάρξει μία ψυχρότητα ή μία μικρή απογοήτευση που θα σε προβληματίσει αρκετά, ενώ παράλληλα οικονομικά ζητήματα απαιτούν περισσότερη οργάνωση και προσοχή. Η ημέρα δεν ευνοεί το ρίσκο ούτε τις υπερβολικές συναισθηματικές αντιδράσεις. Χρειάζεται υπομονή και πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των καταστάσεων.

AstroTip: Μην απογοητεύεσαι αν κάτι καθυστερεί να εξελιχθεί όπως το περίμενες.