Σε αυτές τις 16 περιοχές της Αττικής θα γίνουν διακοπές ρεύματος την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

Τεχνικός επισκευάζει κολόνα ηλεκτρικού ρεύματος / Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 16 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, όπως σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος είναι οι παρακάτω:

  • Αθηναίων
  • Αλίμου
  • Γαλατσίου
  • Γλυφάδας
  • Ελληνικού
  • Ιλίου
  • Καλλιθέας
  • Κερατσινίου
  • Κρωπίας
  • Νέας Σμύρνης
  • Νέας Φιλαδέλφειας
  • Παιανίας
  • Παλαιού Φαλήρου
  • Παλλήνης
  • Πειραιώς
  • Πετρούπολης

Δείτε αναλυτικά τα σημεία:

revma4.PNG
revma3.PNG
revma2.PNG
revma.PNG

Τι κάνουμε σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος

Σε τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το σπίτι μας.

  • Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.
  • Ελέγχουμε τον ηλεκτρικό πίνακα και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει κάποια καμένη ασφάλεια.
  • Αποσυνδέουμε τις συσκευές από την πρίζα, προστατεύοντάς τες από πιθανές βλάβες.
  • Φροντίζουμε για το φαγητό μας. Εάν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, διατηρούμε τις τροφές στο ψυγείο ή την κατάψυξη.
  • Εάν έχουμε κατοικίδια πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φως και τροφή.

Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.

