Σε αυτές τις χώρες οι κάτοικοι έχουν το υψηλότερο IQ - Η θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον γνώσης και εκπαίδευσης, η κατάταξη των χωρών με βάση τον μέσο δείκτη νοημοσύνης (IQ) προσφέρει ένα ευρύ αλλά συχνά αμφιλεγόμενο δείκτη για το πώς συγκρίνονται οι πληθυσμοί σε βασικές γνωστικές δεξιότητες.

Η πιο πρόσφατη ετήσια κατάταξη μέσου δείκτη νοημοσύνης (IQ) ανά χώρα από τον World Population Review παρουσιάζει για μια ακόμη χρονιά σημαντικές διαφοροποιήσεις στην παγκόσμια εικόνα των γνωστικών επιδόσεων. Η κατάταξη αυτή βασίζεται σε δεδομένα από IQ τεστ που έχουν συμπληρωθεί από μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων παγκοσμίως, με στόχο να αποτυπωθεί συγκριτικά η μέση γνωστική επίδοση των κατοίκων κάθε χώρας.

Ποιες χώρες έχουν τον υψηλότερο μέσο IQ

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την πιο πρόσφατη δημοσίευση του World Population Review, οι χώρες με τους υψηλότερους μέσους δείκτες IQ στον κόσμο εμφανίζονται να προέρχονται κυρίως από την Ανατολική Ασία και την ευρύτερη περιοχή της Ασίας, σημειώνοντας τιμές σημαντικά πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Η πρώτη δωδεκάδα:

Κίνα 107

Ταϊβάν 107

Χονγκ Κονγκ 107

Μακάο 107

Νότια Κορέα 106

Ιαπωνία 106

Ιράν 106

Σιγκαπούρη 105

Ρωσία 103

Μογγολία 103

Αρμενία 103

Αυστραλία 103

Συνολικά, οι κορυφαίες χώρες έχουν δείκτες νοημοσύνης που ξεπερνούν τις περισσότερες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες επιδόσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης και της δομής των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ανατολική Ασία.

Η θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη

Στην ίδια κατάταξη του World Population Review, η Ελλάδα εμφανίζεται με μέσο δείκτη IQ που κυμαίνεται γύρω στον παγκόσμιο μέσο όρο. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατατάσσεται περίπου στην 26η-27η θέση παγκοσμίως με μέσο IQ 100.

Αυτή η θέση την τοποθετεί στο κέντρο της παγκόσμιας κατάταξης αν ληφθούν υπόψη όλες οι χώρες που περιλαμβάνονται στην ανάλυση, με τον παγκόσμιο μέσο όρο να είναι οριζόντια ορισμένος στους 100 βαθμούς IQ.

Τι δείχνει η παγκόσμια εικόνα

Η κατάταξη του World Population Review δείχνει ένα σαφές μοτίβο. Οι χώρες με συστηματικά ανεπτυγμένα εκπαιδευτικά συστήματα και υψηλές προσδοκίες σε σχολικά αποτελέσματα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Η Ελλάδα, με μέσο IQ κοντά στο επίπεδο του παγκόσμιου μέσου όρου, κατατάσσεται μέχρι το υψηλότερο μισό της παγκόσμιας λίστας, αντανακλώντας μια σταθερή επίδοση συγκριτικά με πολλές άλλες χώρες.

Πώς διαμορφώνεται η κατάταξη

Η μέτρηση του IQ χρησιμοποιείται διεθνώς ως μια ένδειξη της μέσης γνωστικής ικανότητας του πληθυσμού κάθε χώρας βάσει σταθεροποιημένων τεστ. Ο μέσος όρος IQ ορίζεται στα 100, και οι αποκλίσεις σε σχέση με αυτόν τον μέσο όρο δείχνουν συγκριτικά υψηλότερες ή χαμηλότερες επιδόσεις.

Η ανάλυση αυτή αποτελεί σημαντικό εργαλείο σύγκρισης και για πολιτικές που σχετίζονται με εκπαιδευτικές επενδύσεις, κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και διακρατικές συνεργασίες σε θέματα παιδείας και ανθρώπινου δυναμικού.

Τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα από διεθνείς βάσεις που συλλέγουν αποτελέσματα σε τυποποιημένα IQ τεστ σε εκατομμύρια συμμετέχοντες δίνουν μια εικόνα για τις χώρες με τους υψηλότερους μέσους δείκτες IQ, αλλά και για το πού βρίσκεται η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη.