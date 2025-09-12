Όλη η Ελλάδα βλέπει την Εθνική, γιγαντοοθόνες σε πλατείες και άλση για τον ημιτελικό με Τουρκία
Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν σε κεντρικές πλατείες της Αθήνας, για να παρακολουθήσουν τον ιστορικό ημιτελικό του Eurobasket μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Ο μεγάλος -όσο και ιστορικός- ημιτελικός του Eurobasket ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία έχει ξεσηκώσει τους Έλληνες φιλάθλους, που εκμεταλλεύθηκαν την όμορφη βραδιά της Παρασκευής (12/09) και βγήκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης, προκειμένου να παρακολουθήσουν ζωντανά σε γιγαντοοθόνες την κρίσιμη αναμέτρηση.
Το flash.gr βρέθηκε σε ένα από αυτά τα σημεία και συγκεκριμένα στο Περιστέρι, όπου ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται από νωρίς, μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού για την επικείμενη «μάχη» με την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.
Δείτε τι είπαν οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο Άλσος Περιστερίου.
Δείτε τι είπε για την ιστορική αναμέτρηση της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης.
Πού υπάρχουν γιγαντοοθόνες
Γιγαντοοθόνες έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης, προκειμένου οι φίλαθλοι να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το ματς της Ελλάδας με την Τουρκία.
Συγκεκριμένα:
- Δήμος Αθηναίων: Πλατεία Συντάγματος
- Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Canal Steps
- Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης: Πλατεία Βάρναλη (Μαρίνου Γερουλάνου, Αργυρούπολη)
- Δήμος Γλυφάδας: Γ' Μαρίνα Γλυφάδας (η συναυλία του Λουδοβίκου των Ανωγείων μεταφέρεται για 21/9)
- Δήμος Ηλιούπολης: Κεντρική Πλατεία Ηλιούπολης
- Δήμος Περιστερίου: Άλσος Περιστερίου
- Δήμος Αγίου Δημητρίου: Πλατεία Άρη Βελουχιώτη
- Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού: Πλατεία Ελευθερίας