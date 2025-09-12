Όλη η Ελλάδα βλέπει την Εθνική, γιγαντοοθόνες σε πλατείες και άλση για τον ημιτελικό με Τουρκία

Ο μεγάλος -όσο και ιστορικός- ημιτελικός του Eurobasket ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία έχει ξεσηκώσει τους Έλληνες φιλάθλους, που εκμεταλλεύθηκαν την όμορφη βραδιά της Παρασκευής (12/09) και βγήκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης, προκειμένου να παρακολουθήσουν ζωντανά σε γιγαντοοθόνες την κρίσιμη αναμέτρηση.

flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Το flash.gr βρέθηκε σε ένα από αυτά τα σημεία και συγκεκριμένα στο Περιστέρι, όπου ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται από νωρίς, μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού για την επικείμενη «μάχη» με την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Δείτε τι είπαν οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο Άλσος Περιστερίου.

Δείτε τι είπε για την ιστορική αναμέτρηση της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης.

Ο δήμαρχος Περιστερίου για τον αγώνα Ελλάδας - Τουρκίας. pic.twitter.com/1RrAizwg3T — Flash.gr (@flashgrofficial) September 12, 2025

Πού υπάρχουν γιγαντοοθόνες

Γιγαντοοθόνες έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης, προκειμένου οι φίλαθλοι να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το ματς της Ελλάδας με την Τουρκία.

Συγκεκριμένα: