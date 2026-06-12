Σε επιφυλακή (και με αντίμετρα) η Αθήνα για τη «γαλάζια πατρίδα»

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται τους τελευταίους μήνες Μέγαρο Μαξίμου και Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς η τουρκική ηγεσία καλλιεργεί με συνέπεια και μεθοδικότητα μία στρατηγική όξυνσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με αποκορύφωμα το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τη «γαλάζια πατρίδα».

Στην κυβέρνηση παρακολουθούν με προσοχή τις κορώνες κυβερνητικών στελεχών στη γείτονα, που αυθαίρετα εντάσσουν τη στρατηγική σχέση Ελλάδος – Ισραήλ σε μία δήθεν τακτική περικύκλωσης της Τουρκίας σε συνδυασμό με τις προσπάθειες της Άγκυρας να εκμεταλλευθεί την καλή χημεία Ερντογάν – Τραμπ, ώστε να ξαναμπεί από το παράθυρο στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F – 35.

Ωστόσο, στην κυβέρνηση η κυρίαρχη άποψη είναι πως πίσω από την αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας δεν προκύπτει βούληση ή πολύ περισσότερο σχεδιασμός για να μεταφερθεί η ένταση από τα λόγια στο πεδίο. Αν και στην Αθήνα έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους τις πρόσφατες τουρκικές κινήσεις, θεωρούν ότι η επάνοδος της τουρκικής κυβέρνησης στη γνώριμη αναθεωρητική ατζέντα αποσκοπεί περισσότερο στο εσωτερικό ακροατήριο και δεν μπορεί να θεωρηθεί προάγγελος δυσμενών εξελίξεων στο πεδίο.

Αν και κάτι τέτοιο μένει να αποδειχθεί, προς το προαναφερθέν συμπέρασμα κατατείνει και η εξέλιξη της καθυστέρησης της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα. Πρόσωπα, που είναι σε θέση να γνωρίζουν το παρασκήνιο επιμένουν ότι η Αθήνα διεμήνυσε με τρόπο ξεκάθαρο προς όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανόμενης και της Άγκυρας ότι σε περίπτωση κατάθεσης του νομοσχεδίου τα ελληνικά αντίμετρα θα είναι άμεσα και ιδιαιτέρως αυστηρά. Σε κάθε περίπτωση, το προχθεσινό ραντεβού Γεραπετρίτη – Φιντάν μπορεί να επιβεβαίωσε την πρόθεση και των δυο ακτών του Αιγαίου να κρατήσουν εν ζωή τα κανάλια επικοινωνίας, πιστοποίησε, ωστόσο, ότι το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι βαρύ.