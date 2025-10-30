Σε Μονή Σινά και Κύπρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σε Αίγυπτο και Κύπρο θα βρίσκεται από αύριο Παρασκευή και έως την Κυριακή ο πρωθυπουργός, εκτός απροόπτου βεβαίως καθώς είναι γνωστό ότι τα τελευταία 24ώρα ο πρωθυπουργός ταλαιπωρήθηκε από covid.

O Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει το παρών στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά κ. Συμεών σε μία τελετή, όπου αναμένεται να παρευρεθεί ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, Θεόδωρος Β. Στην ίδια τελετή είναι προγραμματισμένο να παραστεί και ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, σαφής ένδειξη ότι η συμφωνία για το νομικό καθεστώς της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά βάσει της οποίας «θα προστατεύεται εις το διηνεκές ο ελληνορθόδοξος χαρακτήρας της Μονής», όπως δήλωσε προσφάτως, ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, πολύ κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας. Μεθαύριο ο πρωθυπουργός έχει προσκληθεί να μιλήσει στο 12ο ετήσιο πολιτικό Μνημόσυνο του εκλιπόντα, προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη, που διοργανώνει το κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού σε μία συγκυρία, όπου τα «μπρος πίσω» στο project της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος Κύπρου έφερε τις προηγούμενες εβδομάδες σύννεφα στις σχέσεις ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκωσία.