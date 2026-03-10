Σε ποια ελληνική πόλη βρίσκονται οι περισσότερες single γυναίκες – Η θέση της Αθήνας στη λίστα

Μια ενδιαφέρουσα δημογραφική κατάταξη αποκαλύπτει ποιες είναι οι ευρωπαϊκές πόλεις όπου ζουν οι περισσότερες single γυναίκες. Η λίστα βασίζεται κυρίως στην αναλογία γυναικών προς άνδρες στον πληθυσμό κάθε πόλης, καθώς και σε στοιχεία για τον τρόπο ζωής, τη φοιτητική παρουσία και τη μετακίνηση νέων εργαζομένων προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.



Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ρίγα της Λετονίας, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν κυρίως πόλεις της νότιας και ανατολικής Ευρώπης, με έντονη φοιτητική ζωή και δυναμική κοινωνική σκηνή. Στη λίστα εμφανίζονται και δύο ελληνικές πόλεις: η Θεσσαλονίκη που καταλαμβάνει την 4η θέση και η Αθήνα που βρίσκεται χαμηλότερα, στην 24η θέση.



Η συγκεκριμένη κατάταξη αναδεικνύει ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο: σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις οι γυναίκες είναι πλέον περισσότερες από τους άνδρες, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός όσων επιλέγουν να ζουν μόνες τους ή να καθυστερούν τον γάμο.

25 European cities with most single women:



1. Riga 🇱🇻

2. Porto 🇵🇹

3. Salamanca 🇪🇸

4. Thessaloniki 🇬🇷

5. Lisbon 🇵🇹

6. Warsaw 🇵🇱

7. Funchal 🇵🇹

8. Coimbra 🇵🇹

9. Madrid 🇪🇸

10. Budapest 🇭🇺

11. Bucharest 🇷🇴

12. Florence 🇮🇹

13. Donostia-San Sebastian 🇪🇸

14. Bratislava 🇸🇰…

Στην κορυφή η Ρίγα – Ισχυρή παρουσία γυναικών στις πόλεις

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Ρίγα, πρωτεύουσα της Λετονίας, με ιδιαίτερα υψηλή αναλογία γυναικών σε σχέση με τους άνδρες. Σε ορισμένες εκτιμήσεις η αναλογία φτάνει ακόμη και το 126%, γεγονός που την καθιστά την ευρωπαϊκή πόλη με τη μεγαλύτερη διαφορά υπέρ του γυναικείου πληθυσμού.



Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Πόρτο της Πορτογαλίας, ενώ ακολουθεί η ισπανική Σαλαμάνκα. Και οι δύο πόλεις αποτελούν ισχυρά πανεπιστημιακά κέντρα με μεγάλη συγκέντρωση φοιτητών και νεαρών επαγγελματιών, στοιχείο που επηρεάζει σημαντικά τη δημογραφική τους εικόνα.



Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Θεσσαλονίκη και η Λισαβόνα. Πρόκειται για πόλεις με έντονη νυχτερινή ζωή, πολιτιστική δραστηριότητα και σημαντικό αριθμό νέων κατοίκων που μετακινούνται για σπουδές ή εργασία.

Η θέση της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας

Η Θεσσαλονίκη καταλαμβάνει την 4η θέση της κατάταξης, κάτι που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στον έντονο φοιτητικό χαρακτήρα της πόλης. Με πανεπιστήμια, ζωντανή κοινωνική ζωή και μεγάλο αριθμό νέων που μετακομίζουν εκεί για σπουδές, η πόλη εμφανίζει υψηλή αναλογία γυναικών στον πληθυσμό της.

Αντίθετα, η Αθήνα βρίσκεται στην 24η θέση της λίστας. Παρότι είναι η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, η πληθυσμιακή της σύνθεση είναι πιο ισορροπημένη, με μικρότερη διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η παρουσία της Αθήνας στη λίστα δείχνει πάντως ότι και η ελληνική πρωτεύουσα ακολουθεί τις ευρωπαϊκές τάσεις: αυξάνεται σταθερά ο αριθμός των γυναικών που ζουν μόνες τους ή μετακινούνται στην πόλη για επαγγελματικούς λόγους.

Γιατί αυξάνονται οι single γυναίκες στις πόλεις

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η δημογραφική αυτή τάση συνδέεται με μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες.

Πρώτον, όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να σπουδάσουν και να εργαστούν σε μεγάλα αστικά κέντρα, κάτι που ενισχύει τη συγκέντρωση γυναικείου πληθυσμού στις πόλεις.

Δεύτερον, η ηλικία γάμου αυξάνεται σταθερά σε όλη την Ευρώπη, ενώ πολλοί νέοι επιλέγουν να ζήσουν μόνοι τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τρίτον, σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης –ιδιαίτερα στη Βαλτική– το δημογραφικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ήδη υψηλό, γεγονός που επηρεάζει και τις αστικές στατιστικές.

Σε κάθε περίπτωση, η λίστα δείχνει ότι οι σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις μετατρέπονται ολοένα και περισσότερο σε χώρους όπου οι γυναίκες χτίζουν ανεξάρτητες ζωές, καριέρες και κοινωνικά δίκτυα.