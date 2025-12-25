Σεισμός 2,4 Ρίχτερ στη Φυλή - Αισθητός και στην Αθήνα

Σεισμός 2,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Φυλή λίγο μετά τις 6 το απόγευμα των Χριστουγέννων, με αποτέλεσμα να γίνει αισθητός σε περιοχές της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 18:07 και είχε μέγεθος 2,4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο ήταν 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Φυλής, ενώ είχε εστιακό βάθος 5 χλμ.