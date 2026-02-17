Σεισμός 3,3 ρίχτερ στην Αμοργό
Σεισμός μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (17/2) στην Αμοργό, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 15:23, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αρκεσίνης Αμοργού και το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.