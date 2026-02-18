Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Λακωνία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα της Τετάρτης (18.08.2026) στη Λακωνία, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η δόνηση σημειώθηκε στις 19:24. Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή, 24 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά της Βάθειας Λακωνίας.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 8,4 χιλιόμετρα.