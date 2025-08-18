Διπλός σεισμός τώρα 3,8 και 4,1 Ρίχτερ κοντά στα Φαλάσαρνα Χανίων

Διπλή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στην Κρήτη, κοντά στα Χανιά, στη θαλάσσια περιοχή των Φαλάσαρνων.



Συγκεκριμένα, στις 15:02, σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών είχε καταγράψει σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 Ρίχτερ στον νομό Χανίων. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 14 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Φαλάσαρνων, στα 13 χιλιόμετρα.

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Λίγα λεπτά αργότερα, σημειώθηκε νέος σεισμός μεγέθους 4,1 ρίχτερ, με το ίδιο σχεδόν επίκεντρο, 13 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Φαλάσαρνων και εστιακό βάθος 5,5 χιλιομέτρων.