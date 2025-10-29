Σφαγή στο Σουδάν: Πάνω από 2.000 άμαχοι σκοτώθηκαν από παραστρατιωτικές δυνάμεις

Περισσότεροι από 2.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις στην Ελ Φασέρ του δυτικού Σουδάν, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας.



Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πορτ Σουδάν, η Μόνα Νουρ Αλ-Ντάεμ, Αναπληρώτρια Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας του Σουδάν, καταδίκασε την πράξη ως «γενοκτονία εναντίον άοπλων πολιτών».



Πρόσθεσε ότι οι RSF έχουν «εκτελέσει ασθενείς και τραυματίες σε νοσοκομεία» και έχουν κυνηγήσει αμάχους που έφευγαν, με πολλά θύματα να έχουν υποστεί σεξουαλική βία.



Όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua, η εθελοντική ομάδα Sudan Doctors Network ανέφερε σχεδόν 1.500 θανάτους αμάχων που προκλήθηκαν από τους RSF στο Ελ Φασέρ τις τελευταίες τρεις ημέρες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στην πόλη από την έναρξη της πολιορκίας των RSF τον Μάιο του 2024 σε πάνω από 14.000.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι οι τελευταίες δολοφονίες αποτελούν μέρος μιας μακράς εκστρατείας βομβαρδισμών, λιμοκτονίας και εκτελέσεων υπό «πλήρη και σκόπιμη πολιορκία» που στοχεύει νοσοκομεία, αγορές και στρατόπεδα εκτοπισμένων.

Η Ιδρυτική Συμμαχία του Σουδάν, ένας συνασπισμός που περιλαμβάνει τους RSF, διάφορα ένοπλα κινήματα, πολιτικά κόμματα και δυνάμεις της κοινωνίας των πολιτών, αρνήθηκε οποιαδήποτε βία κατά αμάχων στο Ελ Φασέρ.

Την Κυριακή (26/10), οι RSF ανέλαβαν τον έλεγχο της πόλης Ελ Φασέρ. Τη Δευτέρα (27/10), ο Διοικητής των Σουδανικών Ενόπλων Δυνάμεων (SAF), Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Μπουρχάν, δήλωσε ότι οι SAF αποσύρθηκαν «για στρατιωτικούς λόγους», αλλά δεσμεύτηκε να ανακαταλάβει την πόλη.

Ο πόλεμος μεταξύ των SAF και των RSF, που βρίσκεται τώρα στον τρίτο χρόνο του, έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες, έχει εκτοπίσει εκατομμύρια και έχει αφήσει μεγάλο μέρος της χώρας στα πρόθυρα του λιμού.