Φρίκη και αποτροπιασμός στο Σουδάν: Ένοπλος εκτελεί εν ψυχρώ άοπλο και γελά με το «επίτευγμά» του - Βίντεο

Το μέγεθος των φρικαλεοτήτων που διαπράχθηκαν στο Ελ Φασέρ, την πολιορκημένη πόλη του Δυτικού Νταρφούρ στο Σουδάν, αποκαλύπτουν νέα σοκαριστικά βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media. Ένοπλοι άνδρες των Δυνάμεων Ταχείας Αντίδρασης (RSF) γελούν καθώς «γαζώνουν» με πολυβόλα αμάχους, την ίδια στιγμή που δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό ή ιατρική περίθαλψη.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Daily Mail, ένας μαχητής της RSF φαίνεται να εκτελεί έναν άοπλο άνδρα σε χωράφι, ενώ κάνει το σήμα της ειρήνης προς την κάμερα. Αμέσως μετά, χαμογελά και ποζάρει δίπλα σε άλλον μαχητή.

Μετά από 18 μήνες πολιορκίας, βομβαρδισμών και πείνας, η RSF ανέλαβε τον έλεγχο του Ελ Φασέρ στις 26 Οκτωβρίου, εκδιώκοντας το τελευταίο προπύργιο του σουδανικού στρατού στην περιοχή. Από τότε, μαρτυρίες επιζώντων περιγράφουν εκτελέσεις, λεηλασίες, βιασμούς και βασανιστήρια.

Εκτοπισμένοι και εγκλωβισμένοι χιλιάδες άμαχοι

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Οκτωβρίου, ωστόσο εκτιμάται ότι σχεδόν 200.000 άμαχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι υπό απάνθρωπες συνθήκες.

Η χώρα βρίσκεται σε εμφύλιο από τον Απρίλιο του 2023, όταν οι εντάσεις μεταξύ των Σουδανικών Ενόπλων Δυνάμεων (SAF) και της RSF μετατράπηκαν σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Από τότε, περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί -με ανθρωπιστικές οργανώσεις να εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να φτάνει τους 150.000 -ενώ 14 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί, δημιουργώντας μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως.

Οι μαρτυρίες όσων κατάφεραν να διαφύγουν είναι συγκλονιστικές. Πολλοί περιγράφουν ότι περπατούσαν επί ώρες μέσα από χωράφια, αποφεύγοντας τα πυρά ενόπλων. «Μερικοί δεν θυμούνται καν τα ονόματά τους», ανέφερε εργαζόμενος ανθρωπιστικής οργάνωσης. Οι περισσότεροι φτάνουν με τραύματα, μώλωπες και σοβαρή αφυδάτωση, ενώ οι ιατρικές δομές είναι ανεπαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες.

