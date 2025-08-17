Σφίγγα ή μέλισσα; Πώς ξεχωρίζουμε το τσίμπημα και πώς το αντιμετωπίζουμε

Οι διακοπές στην ύπαιθρο το καλοκαίρι σημαίνουν αυξημένο κίνδυνο για ένα τσίμπημα από κάποιο έντομο. Σφίγγες και μέλισσες είναι δυο από τα πιο συνηθισμένα ιπτάμενα της ελληνικής υπαίθρου.

Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά του κάθε τσιμπήματος, μιας και τα δήγματα από τα δυο έντομα θέλουν ξεχωριστή αντιμετώπιση;

Για να ξεχωρίσετε αν σας τσίμπησε μέλισσα ή σφήκα, παρατηρήστε την πληγή και την αντίδραση του σώματος. Αν παραμείνει το κεντρί, είναι τσίμπημα μέλισσας. Σε περίπτωση τσιμπήματος, καθαρίστε την περιοχή με νερό και σαπούνι, αφαιρέστε το κεντρί (αν υπάρχει), και χρησιμοποιήστε πάγο για να μειώσετε το πρήξιμο. Αν υπάρχει αλλεργική αντίδραση, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Ποια είναι η διαφορά από το τσίμπημα της μέλισσας

Η μέλισσα αφήνει το κεντρί της στο δέρμα μετά το τσίμπημα, οπότε είναι εύκολο να το αναγνωρίσετε. Το δηλητήριο της μέλισσας είναι ελαφρώς όξινο.

Η σφίγγα δεν αφήνει το κεντρί της και μπορεί να τσιμπήσει αρκετές φορές. Το δηλητήριο της σφήκας είναι ελαφρώς βασικό.

Τι κάνουμε μετά το τσίμπημα

Παραμείνετα ψύχραιμοί. Απομακρύνετε το κεντρί. Αν είναι τσίμπημα μέλισσας, αφαιρέστε προσεκτικά το κεντρί με ένα τσιμπιδάκι ή το νύχι σας, προσέχοντας να μην το πιέσετε και να μην εξαπλωθεί το δηλητήριο. Καθαρίστε την περιοχή και πλύνετε την πληγή με νερό και σαπούνι. Μειώστε το πρήξιμο τοποθετώντας πάγο ή κρύες κομπρέσες στο σημείο του τσιμπήματος.

Εάν είναι τσίμπημα μέλισσας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμμωνία για να εξουδετερώσετε το δηλητήριο, ενώ για τσίμπημα σφίγγας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξύδι.

Για να αντιμετωπίστε τον πόνο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παυσίπονα ή αντιισταμινικά για να ανακουφιστείτε από τον πόνο και τον κνησμό.

Απαραίτητη η ιατρική βοήθεια

Εαν οι παραπάνω συμβουλές δεν είναι αρκετές για να αντιμετωπίσετε ριζικά το τσίμπημα, τότε είναι απαραίτητο να απευθυνθείτε είτε σε φαρμακοποιό ή σε γιατρό.

Ζητήστε βοήθεια ειδικά: