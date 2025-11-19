Σφοδρή σύγκρουση σε αγώνα αυτοκινήτου είχε αίσιο τέλος, με τον οδηγό να γλιτώνει από θαύμα

Τρομακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στην 14η διοργάνωση του «Armageddon», ενός αγώνα dragster. O Καντού Μορέιρα οδηγός του Chevy Nova V8 Blower, έχασε τον έλεγχο, έπεσε στο προστατευτικό κιγκλίδωμα και το αυτοκίνητο έπιασε φωτιά.

Το Chevy Nova μάλιστα ανατράπηκε, αλλά προσγειώθηκε στους τροχούς του και το πιο εντυπωσιακό είναι ο οδηγός δεν τραυματίστηκε. Αφού έλαβε άμεση ιατρική βοήθεια, ο Cadu απομακρύνθηκε και μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο. Οι σχολιαστές, οι οποίοι ήταν και οι εκφωνητές της ζωντανής μετάδοσης, ζήτησαν από τους παρευρισκόμενους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να γίνουν γρήγορες προσπάθειες διάσωσης. Όταν συνειδητοποίησαν ότι όλα ήταν απλώς μια αναστάτωση, ζήτησαν χειροκροτήματα για τον οδηγό και ευχαρίστησαν τον Θεό που η ζημιές ήταν μόνο "υλικές".

Το αυτοκίνητο του Καντού Μορέιρα έχει τυλιχθεί στις φλόγες (Φωτογραφία πλάνο από το video του ατυτχήματος)

Το Velopark, μια από τις πιο σύγχρονες πίστες αγώνων Dragster στη Βραζιλία, κάτι που κάνει ακόμη πιο σημαντική την ύπαρξη αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Μετά το ατύχημα αναμένεται αξιολόγηση των συστημάτων προστασίας, των στηθαίων και των διαδικασιών άμεσης επέμβασης, ενώ οι διοργανωτές θα εξετάσουν τις αιτίες που οδήγησαν στη σύγκρουση, από πιθανή μηχανική αστοχία μέχρι τις συνθήκες του οδοστρώματος. O Cadu Moreira θα παραμείνει στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους τις επόμενες ημέρες .