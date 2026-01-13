Σφοδρός παγετός «παραλύει» την κεντρική Ευρώπη - Χάος στις αερομεταφορές

Αεροδρόμια σε τρεις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Βιέννη, Πράγα και Μπρατισλάβα, αναγκάστηκαν σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, να κλείσουν ή να περιορίσουν δραστικά τη λειτουργία τους, καθώς οι διάδρομοι προσαπογείωσης καλύφθηκαν από παχύ στρώμα πάγου.

Οι αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο για να αποκαταστήσουν τη λειτουργία τους, με καθυστερήσεις και εκτροπές πτήσεων να καταγράφονται από τις πρώτες πρωινές ώρες και να αναμένεται να συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ειδικότερα, συνθήκες παγετού ανάγκασαν το προσωπικό να κλείσει σήμερα τουλάχιστον μέχρι τις 11 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας) το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης και να περιορίσει τις πτήσεις στο Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας, ανακοινώθηκε από τα δύο αεροδρόμια.

Ένα παχύ στρώμα πάγου σχηματίσθηκε στους διαδρόμους προσαπογείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, δήλωσε εκπρόσωπος. Οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, πρόσθεσε.

Παγωμένη βροχή ανάγκασε εξάλλου το Αεροδρόμιο της Πράγας σε «πολύ περιορισμένη λειτουργία», σύμφωνα με μήνυμα στο λογαριασμό του στο X.

Καθυστερήσεις αναμένονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι αφίξεις περιορίζονται, καθώς το προσωπικό εργάζεται για τον καθαρισμό του κύριου διαδρόμου προσαπογείωσης από τον πάγο, πρόσθεσε.

Το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης έκλεισε προσωρινά λόγω υαλόπαγου και υπερβολικής ποσότητας πάγου, ανέφερε σήμερα το αεροδρόμιο στη σελίδα του στο Facebook.

Προβλήματα και στη Σλοβακία

Το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας έκλεισε σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών μέχρι τις 11:15 (τοπική ώρα, 12:15 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το αεροδρόμιο μέσω του λογαριασμού του στο Facebook.

