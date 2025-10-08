Σκάρου: Αναβλήθηκε η δίκη για την υπόθεση βιασμού της «Αυτός που με βίασε έχει 5 παιδιά και 3 εγγόνια»

Στα δικαστήρια βρέθηκε σήμερα το πρωί η τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου, προκειμένου να εκδικασθεί η υπόθεση βιασμού της - όπως η ίδια υποστηρίζει - από έναν 70χρονο άνδρα, όπως αποκάλυψε στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού.

«Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος το έχει ξανακάνει και θέλω να τιμωρηθεί» είπε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις που έκανε έξω από το δικαστήριο, πριν τελικά μάθουμε ότι η δίκη αναβλήθηκε.

«Τώρα δεν συζώ με γυναίκα, τότε είχα σχέση με γυναίκα, είμαι bisexual, είχα και πάρα πολλά αγόρια στη ζωή μου. Έχω απογοητευτεί και με τις γυναίκες και με τους άντρες αυτή τη στιγμή» είπε μεταξύ άλλων στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Και συνέχισε: «Είμαι πολύ στεναχωρημένη και σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, είμαι πιεσμένη, γιατί σήμερα το δικαστήριο πήρε αναβολή, όπως βέβαια περιμέναμε. Αυτό με στεναχωρεί γιατί το έχω περάσει τρία χρόνια και θέλω να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν έχω μιλήσει μαζί του. Ούτε με έχει προσεγγίσει για να μου δώσει εξηγήσεις και ούτε θέλω κιόλας. Τι να μου πει γι αυτό το πράγμα.

Τον γνώριζα, ερχόταν σε ένα μαγαζί, που δούλευα, μου κέρδισε την εμπιστοσύνη. Τον είχα ενημερώσει τότε για την εγκυμοσύνη και έλεγε ότι θα είχα κάποιο αγόρι, δεν ήξερε ότι εγώ ήμουν με κορίτσι. Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος το έχει ξανακάνει και θέλω να τιμωρηθεί. Σύμφωνα με το βούλευμα φαίνεται ότι ο άνθρωπος το είχε ξανακάνει. Πιστεύετε ότι το έκανε μόνο σε εμένα στα 70 του; Πιστεύω ότι το έχει κάνει και σε άλλες γυναίκες και ότι το κάνει γενικότερα. Δεν πρέπει να είναι ελεύθερος. Έχει πέντε παιδιά και τρία εγγόνια».