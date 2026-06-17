Σκιαδαρέσης για Μάλφα: «Ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, μηχανόβια - Έλεγε ότι δεν θα παντρευτεί ποτέ»

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τη γνωριμία του με τη γυναίκα του, Μπέσσυ Μάλφα, για τις κόρες τους, αλλά και για την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. «Δεν μπορώ να πω ότι έχω καμία πολύ ταλαιπωρημένη ζωή. Και με τη μητέρα μου μια χαρά τα πήγαμε, δηλαδή δεν είχα ιδιαίτερα προβλήματα, ήταν άνθρωπος που μου διευκόλυνε πάρα πολύ τη ζωή. Ήταν το αντίθετο από αυτό που περιμένει κανείς από μια χωρισμένη γυναίκα, που συνήθως θέλει τον γιο να τον κρατά εκεί. Δεν ένιωσα ποτέ τα προβλήματα μιας μονογονεϊκής οικογένειας. Επειδή αισθανόμουν πολύ έντονη την έλλειψη αδερφού ήθελα εγώ να έχω μια οικογένεια που να κάνω παιδιά, αυτό ήταν το ζητούμενο. Δεν ήταν πάντα ο στόχος μου. Δεν το προσπάθησα να γίνει. Ήταν ένα βαθύ θέλω που προφανώς με κάποιο τρόπο ενστικτωδώς το οδήγησα προς τα κει. Δεν έχω συνταγές για να προτείνω.

Με τη Μπέσσυ Μάλφα διαφέρουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου ο τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, μηχανόβια, κάτι που εγώ δεν υπήρξα ποτέ και έλεγε ότι δεν θα παντρευτεί ποτέ. Προφανώς σε μένα βρήκε κάτι. Εγώ επίσης δεν έψαχνα μια τέτοια σύζυγο. Γνωριστήκαμε, ερωτευτήκαμε και από εκεί και πέρα η ίδια η ζωή μας έδειξε ότι ναι, με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να είμαι -και από τις δύο πλευρές αυτό και θέλω να κάνω και οικογένεια. Οπότε όλα τα άλλα πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή η σύζυγος άφησε τη μηχανή κι εγώ άφησα τα πολλά ταξίδια γιατί ήμουν μονίμως με ένα σακίδιο και έφευγα. Αλλάξαμε τρόπο ζωής και είπαμε ότι θέλω να είμαστε μαζί».

«Στις κόρες μας βλέπω τη βελτιωμένη μας εκδοχή»

Ο Σκιαδαρέσης μίλησε και για τις κόρες του. «Μου είπαν κάποια στιγμή πως θα πουν το συγκρότημά τους Σκιαδαρέσες και τους είπα πως είναι κακόηχο, δεν μ’ αρέσει, αλλά εντάξει, με γεια σας με χαρά σας. Είχαν δίκιο. Είναι εξαιρετικό και απολαυστικό να τις βλέπω. Δεν το είχα φανταστεί και μ’ αρέσει και με συγκινεί πάρα πολύ. Δεν με ηρεμεί τελείως επειδή έχουν διαλέξει δύσκολη δουλειά, αλλά τώρα πια το χειρίζονται μόνες τους, εγώ είμαι απλός θεατής. Καταρχάς με ικανοποιεί το ότι κάνουν αυτό που θέλουν. Δεν ήθελα ποτέ να δουλέψουν στο δημόσιο, θα ήταν πολύ υποκριτικό αυτό. Όταν τις βλέπω στη σκηνή βλέπω και Μάλφα και Σκιαδαρέση πάνω τους, αλλά δεν βλέπω μόνο αυτό. Βλέπω τη βελτιωμένη μας εκδοχή, αλλά τουλάχιστον γλιτώνουν τα κουσούρια».

«Δεν ξέρω τι θα ψηφίσω στις εκλογές, αμφιταλαντεύομαι»

Ο ηθοποιός σχολίασε και την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, μερικούς μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές. «Νομίζω πως έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν, δεν νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι από τους πολιτικούς μας. Έχουν υπάρξει και καλοί πολιτικοί κατά διαστήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια εντιμότητα και μια διάθεση πραγματικής προσφοράς. Δεν ξέρω πόσα εμπόδια συναντούν και πόσο μεταλλάσσονται στην πορεία, αλλά κάποιοι έχουν αποσυρθεί και από την πολιτική ζωή, επικαλούμενοι λόγους υγείας και προφανώς φαντάζομαι ότι από κάτω υπήρχε και αυτό ότι δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο να βλέπω τον εαυτό μου να μεταλλάσσεται σε κάτι τόσο περίεργο και ξένο από αυτό που ξεκίνησε.

Δεν ξέρω τι θα ψηφίσω στις εκλογές, αμφιταλαντεύομαι. Δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις, έχω αρχίσει να αμφιβάλλω και για τις εκλογές τις ίδιες! Αμφιβάλλω και για το πόσο καθορίζεται το αποτέλεσμα από το πόσοι τελικά θα ψηφίσουν ή όχι, αλλά και από το πόσο αντικειμενικό είναι πραγματικά το όλο σύστημα. Δεν ξέρω αν υπάρχει νοθεία. Δεν είμαι συνωμοσιολόγος, αλλά με τόσα πράγματα που βλέπω γύρω μου, δεν θα μου φαίνονταν και απίθανο».