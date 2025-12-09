Σκληρό παρασκήνιο για το Eurogroup - Οι κινήσεις Πιερρακάκη, το Βέλγιο και τα ρωσικά κεφάλα

Πλούσιο παρασκήνιο, σκαμπανεβάσματα, ανατροπές, αλλά και αστάθμητους παράγοντες, ικανούς να κάνουν τη διαφορά στο παρά ένα περιλαμβάνουν οι έντονες ζυμώσεις για τον επόμενο πρόεδρο του Eurogroup.

Το όργανο συνέρχεται μεθαύριο Πέμπτη στις Βρυξέλλες με την κρίσιμη ψηφοφορία να έχει οριστεί για τις 5:30 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Στην οδό Νίκης επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία, όχι, πάντως, βεβαιότητα για την τελική επικράτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη έναντι του Βέλγου ομολόγου του, καθώς, όπως σημειώνει κυβερνητική πηγή με άμεση γνώση των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, οι αλλαγές στρατοπέδων δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, ενώ υπάρχουν και Υπουργοί, που δεν έχουν ακόμη ανοίξει τα χαρτιά τους.

Πάντως, καλά ενημερωμένη κυβερνητική πηγή επισημαίνει στη στήλη ότι πολλά θα κριθούν από τη στάση του Βελγίου ως προς την αξιοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανικής άμυνας. Η έως τώρα αρνητική στάση της Βελγικής κυβέρνησης έχει αποξενώσει αρκετούς Ευρωπαίους εταίρους και κυρίως τις χώρες, που αισθάνονται πιο…εκτεθειμένες στο ρωσικό κίνδυνο, όπως οι Βαλτικές.

Μένει να αποσαφηνιστεί ποια θα είναι η τελική στάση των Βρυξελλών, καθώς ορισμένοι έμπειροι περί των ευρωπαικών δεν αποκλείουν να εργαλειοποιήσει το Βέλγιο το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή να υιοθετήσει μια πιο διαλλακτική στάση, προκειμένου ο Βέλγος Υπουργός Οικονομικών να κερδίσει την εύνοια περισσότερων συναδέλφων του.

Ούτως ή άλλως, το Βέλγιο μόνο αμελητέος αντίπαλος δεν είναι, καθώς η ιστορία έχει δείξει πως τέτοια αξιώματα καταλήγουν κατά μείζονα λόγο στα 6 ιδρυτικά μέλη των Ευρωπαικής Ένωσης.

Από την πλευρά του, πάντως, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, κινείται σε δύο κύριες κατευθύνσεις: από τη μία προσπαθεί να προσεταιριστεί κάποιους από τους «ισχυρούς» της Ένωσης ελπίζοντας μεταξύ άλλων να εξαργυρώσει στην επιρροή τους σε μικρότερους εταίρους, από την άλλη επιχειρεί να εμπεδώσει τη διείσδυση του σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί παραδοσιακά στενότερες σχέσεις, όπως είναι οι Μεσογειακές. Υπέρ της υποψηφιότητας Πιερρακάκη κάνουν…εκστρατεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο καθένας στο επίπεδο του.